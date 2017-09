CATALUÑA. CATALÁ LLAMA A PODEMOS A PONERSE DEL LADO DE LOS QUE SUFREN “ESCRACHES” Y PRESIONES POR EL 1-O

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, llamó hoy a Podemos a ponerse del lado de los que en Cataluña están sufriendo “escraches” y presiones del “secesionismo ilegal” con motivo del referéndum del 1 de octubre, como los jueces, los directores de colegios o los niños que están siendo “adoctrinados”.

Catalá se refirió a este asunto esta tarde en el Pleno del Senado, donde la parlamentaria de Podemos María Pilar Garrido le preguntó sobre si el Gobierno está ayudando a que se respeten en España “libertades básicas y derechos fundamentales”, como los de expresión o reunión.

Según Garrido, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no asume que estas libertades son “básicas”, por lo que ha promovido cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana o en el Código Penal para "acallar" la protesta social.

Esta senadora sostuvo que prueba de ello son las condenas a tuiteros o titiriteros, al tiempo que defendió que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está buscando "obstaculizar" a quienes quieren “reunirse" o "expresarse" y discrepan de los planteamientos del PP.

“MAGNÍFICA OPORTUNIDAD”

Catalá rechazó estas acusaciones y dijo que en España "se garantizan a todos los ciudadanos todos los derechos y libertades". Añadió que “el Gobierno no persigue a nadie” y que son los jueces los pueden adoptar “medidas limitativas de derechos”.

Asimismo, el responsable de Justicia se refirió a que Podemos tiene, con motivo del 1-O en Cataluña, una "magnífica oportunidad" para “ponerse del lado de los que defienden la Constitución y no de los que pretenden abolirla, derogarla por la vía de hecho o por otras vías, incluso violentas”, en referencia a los independentistas.

El ministro reclamó al partido de Pablo Iglesias que respalde a los jueces que sufren “escraches” por hacer su trabajo contra el referéndum independentista. También pidió a Podemos que apoye a los directores de colegio, a los que se presiona para ceder las instalaciones al referéndum ilegal, o a los alumnos los alumnos “que están siendo adoctrinados para que apoyen una opción política minoritaria”, en referencia al independentismo.

