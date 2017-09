CATALUÑA. PODEMOS REÚNE A SU ‘GOBIERNO EN LA SOMBRA’ PARA TRATAR LA DERIVA SECESIONISTA

Google Plus

El ‘gobierno en la sombra’ de Podemos se encuentra reunido en la mañana de este lunes elaborando “conclusiones” ante la deriva secesionista planteada por Cataluña en la consulta ilegal del 1 de octubre.

Según explicaron fuentes de Podemos a Servimedia, el partido de Pablo Iglesias ha optado, a trece días de la convocatoria del referéndum unilateral del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por reunir a la Ejecutiva ampliada de la formación que está integrada 23 personas más el secretario general.

Se trata de una convocatoria que no figuraba en la agenda del partido y que ha sustituido este lunes a la habitual reunión de la Ejecutiva de la formación.

Según relataron las mismas fuentes, Podemos ha organizado esta reunión con su ‘Gobierno en la sombra’ (Rumbo 2020) para “hablar de la situación actual con Cataluña y de las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno del PP”.

El Consejo Ciudadano de Podemos, en su reunión del 18 de febrero de este año, aprobó su creación y su periodicidad de reunión se fijó en mensual. No obstante, desde Podemos avisaron de que no informarían de todas sus reuniones y que su creación nacía con el objeto de tratar asuntos relevantes.

'Rumbo 2020' está conformado, en su mayoría, por miembros de la Ejecutiva de Podemos, como Íñigo Errejón, Rafael Mayoral o Rita Maestre. Además, Iglesias recupera a Juan Carlos Monedero, exsecretario de Proceso Constituyente de Podemos, para este 'Consejo de sabios' con el que el líder del partido intenta ensayar un 'Gobierno en la sombra '.

Están también Vicenç Navarro, José Julio Rodríguez, Orencio Osuna, Nacho Álvarez, Manuel Monereo, Pablo Echenique, Miguel Urbán, Carolina Bescansa, Irene Montero, Pilar Garrido, Gloria Elizo, Sofía Castañón, Ione Belarra, Idoia Villanueva, Meri Pita, Beatriz Gimeno, Lorena Ruiz-Huerta y Noelia Vera.

