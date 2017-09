CATALUÑA. PODEMOS DENUNCIA QUE EL PP Y LOS INDEPENDENTISTAS "VIVEN" DE LA CONFRONTACIÓN

El portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, denunció este miércoles que tanto los independentistas catalanes como el PP "llevan años viviendo del conflicto" territorial y están más interesados en mantener la confrontación que en resolver el problema de fondo.

En rueda de prensa, Espinar denunció la prohibición de un acto en Madrid en defensa del derecho a decidir en Cataluña, en una resolución judicial motivada por un recurso del PP, y aseguró que ese partido "se está especializando en generar problemas allí donde no los había".

Subrayó que ese acto seguramente habría tenido una trascendencia pública "prácticamente nula", pero el PP lo ha elevado al centro de la agenda política.

Advirtió, en ese sentido, de que los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos "no se pueden suspender" por la existencia de un conflicto político, y se preguntó si el PP quiere "extender el estado de excepción" a toda España.

Denunció que la actuación del Gobierno está siendo "profundamente irresponsable" porque se comporta como "parte interesada" en el conflicto echando más "leña al fuego" y no intentando resolverlo. "La vía para solucionar un conflicto político nunca es un juzgado", alertó.

Espinar se mostró convencido de que tanto los independentistas como el PP están guiándose por "cálculos electorales" y por ello "les va muy bien" esa estrategia de confrontación, pero sus intereses son contrarios a los de Cataluña y a los del resto de España. "Lo que hacen falta son bomberos, no pirómanos", afirmó.

Defendió, además, que Podemos tiene la única posición política que garantiza el futuro de la unidad de España al entender que es "un país de países", un Estado plurinacional, mientras que el PP no es capaz de preservar la convivencia.

Espinar alabó la actuación del Ayuntamiento de Madrid al acatar una resolución judicial que no puede desoir pero defender con "firmeza" los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Se puede prohibir un acto, dijo, pero no se puede prohibir a nadie pensar como piensa, y lo que se ha conseguido con esa prohibición es dar "mucha más fuerza" a la reivindicación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso