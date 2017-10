CATALUÑA. UNIDOS PODEMOS CREE QUE UNA DUI DEBERÍA SÓLO INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL 155

Unidos Podemos estima que, aun en el caso de que el Parlamento de Cataluña aprobara en el pleno de hoy y mañana una declaración unilateral de independencia, no se debería aplicar el artículo 155 de la Constitución, sino iniciar su tramitación con un requerimiento a dicha institución para que se retirara.

Así lo expresó el portavoz del grupo en el Senado, Óscar Guardingo, quien reiteró la posición de Unidos Podemos de que el requerimiento del Gobierno a la Generalitat fue, en realidad, una solicitud de aclaración sobre si había declarado o no la independencia, que no debería haber iniciado la tramitación del artículo 155. Incluso, “si se declarase la independencia (hoy o mañana) hay otros mecanismos, como podría ser iniciar la aplicación del 155 con un requerimiento de suspensión de la independencia”.

Por lo demás, Guardingo dijo que a Unidos Podemos le “hubiera gustado”, como a muchos españoles y catalanes, que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hubiera acudido hoy al Senado, para “poner a Rajoy y Puigdemont en la misma sala parlamentaria como inicio de un diálogo”, a su juicio imprescindible “para resolver un problema político”. Pero no entró a valorar sus alegaciones al acuerdo del Consejo de Ministros para aplicar el 155 que se está tramitando en el Senado, asegurando que aún el Senado no se las ha trasladado.

En todo caso, Guardingo reiteró la tesis de su partido de que las medidas incluidas en el acuerdo del Consejo de Ministros para aplicar el 155 “van más allá” del simple requerimiento y “se sitúan fuera de la Constitución” y de su artículo 155.2, que permite al Gobierno central “dar instrucciones” a las instituciones autonómicas, pero no apartarlas del cargo, lo cual coincide con el fondo de las alegaciones que envió esta mañana Puigdemont al Senado.

