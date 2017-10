(AVANCE) CATALUÑA. PODEMOS CARGA CONTRA PP Y PSOE POR “CERRAR FILAS” CON EL 155 PORQUE CONSIDERA QUE NO HAY DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

Google Plus

El secretario de Organización de Podemos, cargó este lunes contra PP y PSOE por haber “cerrado filas” en torno al artículo 155 de la Constitución ante el conflicto soberanista planteado en Cataluña, porque “es absolutamente evidente que no ha habido declaración unilateral de independencia”, algo que, dijo, “sabe todo el mundo, incluido Rajoy”.

Así se pronunció Echenique en rueda de prensa en Madrid después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contestara esta mañana al requerimiento que le envió la pasada semana el Gabinete de Mariano Rajoy, una respuesta que sin embargo no quedó clara para el Ejecutivo central.

“No ha habido declaración unilateral de independencia y esto lo sabe todo el mundo, incluido Rajoy”, subrayó el dirigente de Podemos, que no dudó en cargar contra el PP y el PSOE por haber “cerrado filas” para acometer la “suspensión del autogobierno” de Cataluña.

