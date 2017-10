CATALUÑA. UNIDOS PODEMOS, PDECAT, PNV, COMPROMIS Y BILDU SE CONCENTRARÁN EN LA PUERTA DE LOS LEONES POR LOS ENCARCELAMIENTOS

Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, PDECat, PNV, Compromís y Bildu se concentrarán este martes, a las 12.00 horas, en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados en protesta por el encarcelamiento de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los representantes de estas formaciones se harán una fotografía conjunta en solidaridad con ellos después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordase prisión provisional sin fianza para Sánchez y Cuixart por su participación en el asedio a la comisión judicial que efectuó registros y detenciones en la Consejería de Economía de la Generalitat los días 20 y 21 de septiembre.

Tras conocerse la entrada en prisión de Sànchez y Cuixart fueron muchos los mensajes que se sucedieron en las redes sociales. Es el caso del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que publicó esta mañana en su perfil de Twitter que mientras los representantes de ANC y Òmnium entran en prisión, Rodrigo Rato e Iñaki Urdangarin están “libres”. “No sólo es una injusticia, es el proyecto de país monárquico-corrupto de las élites”, subraya Iglesias.

El portavoz parlamentario del PDECat, Carles Campuzano, recurrió a una composición de 1964 del cantautor Raimon: “Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, jo dic no diguem no. Nosaltres no som d'eixe món (Hemos visto encerrados en la cárcel a hombres llenos de razón. No, yo digo, digamos no. Nosotros no somos de ese mundo)”.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aseguró en la misma red social que “enviar a prisión preventiva a Sánchez y Cuixart ni es propio de una democracia europea ni contribuye al diálogo y la solución”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso