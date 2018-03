CATALUÑA. CS ACUSA A PODEMOS DE SER EL “CHOLLO” DE LOS INDEPENDENTISTAS Y LOS “SOCORRISTAS DEL PROCÉS”

Google Plus

La diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña Lorena Roldán acusó este jueves a Podemos de ser el “chollo” de los independentistas y los “socorristas del procés”, al preferir “alargar” la confrontación y “no desbloquear una situación tan grave”.



En declaraciones a los periodistas en Barcelona, Roldán lamentó que Cataluña asista a “días de preocupación, indignación y tristeza” y advirtió a los independentistas de que “hemos llegado al fin del procés”.

Por ello, les exigió que abandonen la “confrontación” y su inclinación a “romper Cataluña”, ya que la “confrontación no lleva a ninguna parte”.

Roldán también valoró lo sucedido ayer en el Pleno del Parlamento catalán, en el que e aprobaron dos propuestas de resolución en las que se defiende que Carles Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sánchez puedan ejercer todos sus derechos políticos, incluido el de poder someterse a una sesión de investidura como presidente de la Generalitat.

A este respecto, acusó al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de “no representar” a todos los catalanes y le reprochó que “abriese la Cámara para decirle a los jueces lo que tienen que hacer”, en lugar de utilizar sus atribuciones para “desbloquear” la situación y sentar las bases que posibiliten la elección de un presidente de la Generalitat que “cumpla las leyes”.

Roldán también afeó a Podemos que se hayan convertido en el “socio chollo” de los independentistas y reprochó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al líder de Catalunya En Comú-Podem en el Parlamento catalán, Xavier Doménech, que se dediquen a proporcionarles “balones de oxígeno” para “alargar” el procés y “no desbloquear una situación tan grave”.

"IRRESPONSABLES"

Confirmó que Interior ha incrementado el número de escoltas que velan por la seguridad de los cargos de su partido, si bien prefirió no profundizar en detalles amparándose en cuestiones de seguridad.

No obstante, acusó a los independentistas de ser unos “irresponsables” por haber provocado “muchísima confrontación” en la sociedad catalana y apeló a la necesidad de “reconstruir los puentes que el nacionalismo ha roto”.

También se solidarizó con los vecinos del barrio barcelonés de Sarrià después de que esta noche se haya producido un incendio que ha calcinado parte de un local 'okupa'. Evitó hacer más consideraciones sobre este suceso refugiándose en la investigación puesta en marcha por los Mossos d’ Esquadra que trabajan para determinar si el ataque fue obra de un grupo de ultraderecha.



