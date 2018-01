CATALUÑA. CS ACUSA A PODEMOS DE "CERCENAR DE RAÍZ" LAS OPCIONES DE ARRIMADAS

La dirección nacional de Ciudadanos acusó este martes abiertamente a Podemos de "cercenar de raíz" las opciones de Inés Arrimadas de encabezar un gobierno constitucionalista en la Generalitat de Cataluña al ponerse del lado de los separatistas.



Lo dijo en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dando por hecho además que "no está en el escenario" optar a una investidura "si es seguro que va a ser rechazada", como lo será a la vista de la actitud de Podemos, que "nunca falla, siempre está con los separatistas".

Después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, emplazara a Arrimadas a liderar conversaciones como ganadora de las elecciones y denunciara que ni siquiera ha llamado a Miquel Iceta, Villegas respondió que "no hay conversaciones" con nadie porque "no estamos en esa circunstancia".

Sí las ha habido, precisó, para la composición de la Mesa del Parlamento, que debe constituirse el próximo miércoles 17, y para cuya Presidencia Ciudadanos presentará a José María Espejo. De hecho, subrayó, los socialistas ya han anunciado su respaldo.

Villegas insistió en que el Reglamento del Parlamento de Cataluña no permite una sesión de investidura con un candidato compareciendo "por plasma", por lo que no creen que quepa "ninguna interpretación" para que Carles Puigdemont pueda optar a ella desde fuera de España.

En todo caso, si la Mesa elegida hiciera una interpretación "sesgada" del Reglamento Ciudadanos presentaría los recursos necesarios para evitar que se "atropelle" los derechos de los diputados.



