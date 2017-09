CATALUÑA. PODEMOS ASISTIRÁ ESTA TARDE A UNA MANIFESTACIÓN EN MADRID POR EL DERECHO A DECIDIR

Google Plus

Podemos participará en la manifestación que celebra esta tarde la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir a las 19.30 horas en la Puerta del Sol, que no está autorizada por la Delegación del Gobierno al no haber sido comunicada oficialmente.

Esta concentración ha sido anunciada poco después de que se conociera que la Guardia Civil, siguiendo requerimientos judiciales, había detenido a varios miembros de la Generalitat a raíz de la operación contra el referéndum del 1 de octubre.

Fue a última hora de esta mañana cuando Podemos comunicó que una delegación de su partido acudiría a esta manifestación. En concreto lo harán, entre otros, Ione Belarra, Pablo Echenique, Gloria Elizo, Íñigo Errejon, Rita Maestre, Ramón Espinar y Lorena Ruiz Huerta.

Aunque el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no ha confirmado su asistencia, tuiteó el siguiente mensaje: “Por la democracia, por el diálogo, por el acuerdo. Esta tarde ciudadanos españoles dirán en Madrid: viva la libertad, represión nunca más”. También acudirán a esta manifestación cargos públicos de Izquierda Unida, como su coordinador federal, Alberto Garzón.

Desde En Comú Podem anunciaron esta mañana que era momento de movilizarse por el derecho a decidir y para “defender nuestros derechos y libertades”. Todos los diputados de En Comú Podem estarán presentes en esta manifestación.

Los diputados de ERC y PDECat, que esta mañana se ausentaron del Pleno del Congreso de los Diputados en protesta por las últimas detenciones en Cataluña, también acudirán.

