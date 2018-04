CATALUÑA. EN COMÚ PODEM VE "LEGÍTIMA" LA ACCIÓN DE LOS CDR, AUNQUE NO LA COMPARTE

Google Plus

El portavoz adjunto de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, afirmó este martes que los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) expresan la “debilidad” del independentismo en Cataluña, al tiempo que vio “legítima” la acción de estos grupos, aunque no la comparte.



En rueda de prensa en el Congreso, Vendrell sostuvo que “en Cataluña no hay violencia en las calles” y, por tanto, “no se puede criminalizar la movilización social” que a su juicio llevan a cabo los CDR.

Consideró que esta idea se basa en una estrategia “errónea” del PP y de Ciudadanos “de crear una ficción en Cataluña con violencia en las calles”.

Con todo, aunque dijo que es “legítima” la acción de los CDR, calificó de “error” su manera de actuar, porque “expresa la debilidad del independentismo” en Cataluña. “Algunas acciones son un tiro en el pie y, además, no deberían ser ellos quienes liderasen según qué tipo de movilizaciones”, concluyó el portavoz de En Comú Podem.



