CATALUÑA. PINTADAS DE 'FASCISTA' EN LA CASA DE LA MINISTRA DOLORS MONTSERRAT

- La Consejería de Sanidad catalana no envió los partes de los 900 heridos al Ministerio de Sanidad. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, denunció este martes que su casa ha amanecido con pintadas de 'fascista', tras haber sido encarcelados ayer Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, acusados de sedición. "Pensar de forma diferente al indepentendismo catalán es asumir que vas a tener una vida muy difícil", afirmó.

Montserrat lo confesó en una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia, en la que también dijo que la Consejería de Sanidad catalana no envío al Ministerio los partes de los supuestos 900 heridos que se produjeron el pasado 1 de octubre a consecuencia de las cargas policiales, aunque la ministra se los pidió.

"Sí nos enviaron los partes de los heridos de los atentados de Barcelona y Cambrils, pero de la petición de los del día de la consulta ilegal no hemos recibido ninguna respuesta", recalcó la ministra.

PRESOS POLÍTICOS

La única ministra catalana del gabinete de Mariano Rajoy defendió que "en España no hay presos políticos", como ha dicho Carles Puigdemont tras las detenciones de Sànchez y Cuixart, y agregó que "nadie va a la cárcel por sus ideas, sino por sus actos".

Lamentó, asimismo, que "Cataluña esté arrodillada ante la ANC y Ómnium, entidades a las nadie les ha votado, no están en el Parlamento porque nunca se han presentado a las elecciones".

Sobre la posibilidad de que Cataluña viva un 'corralito' económico tras la fuga de más de 500 empresas, Montserrat explicó que "el Gobierno va a defender la economía en Cataluña y no permitirá que Cataluña caiga en un 'corralito' y en la recesión. Pero los catalanes tienen que darse cuenta de que el independentismo está basado en un proyecto basado en la mentira. Mas dijo que ni 'la Caixa' ni el Banco de Sabadell se iban a ir de Cataluña y se han ido los dos".

No quiso adelantar qué pasará el jueves, en función de lo que haga Puigdemont -"no quiero hacer futuribles porque eso confunde más a la ciudadanía", argumentó- y reiteró que la culpa de todo lo que está pasando en Cataluña la tienen Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell, que tienen secuestrado el Parlamento catalán, "cerrado a cal y canto".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso