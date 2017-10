CATALUÑA. EL PP PIDE A PUIGDEMONT QUE DEJE DE HACER EL “BOTARATE”

El Partido Popular deseó este martes que el cesado presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, deje de hacer el “botarate”, porque sus movimientos y los de su Gobierno ya “no solo resultan fruto de una ópera bufa”, sino que son “absolutamente peripatéticos (sic)”.

Así se pronunció el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, minutos después de que Puigdemont compareciera en Bruselas y asegurara que no pedirá asilo en Bélgica, pero que no volverá a España hasta que se le den las “máximas garantías” de que tendrá un “proceso justo”, al tiempo que anunció que seguirá dirigiendo desde la capital comunitaria el "Gobierno legítimo" de Cataluña.

El dirigente popular le recordó una cita del expresidente catalán Josep Tarradellas para indicarle que “en política se pueden hacer muchas cosas, pero no el ridículo”. Lo dijo durante su comparecencia para hacer un “buen balance” del primer año del Gobierno de Mariano Rajoy.

Hernando trasladó al presidente depuesto que “no se preocupe”, porque los Mossos d’Esquadra van a “protegerle”, y si sale del perímetro de competencia de la policía autonómica, será la Guardia Civil la que garantizará “su seguridad, como la de cualquier ciudadano”. Esto le llevó a reflexionar que ya les hubiera gustado contar con “la misma seguridad” a miembros del PP, PSC y Cs cuando, “con su aquiescencia, se han visto acosados” con insultos verbales, pintadas o incluso agresiones físicas.

Agregó que los populares no van a hacer como él “alentando" a la gente a que se manifieste contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque están “por la convivencia pero también por las responsabilidades que a todos nos competen”.

HÉROES DEL SILENCIO

El portavoz popular celebró que Puigdemont no vaya a huir de la Justicia, si bien destacó que “hasta ahora no ha actuado con mucha valentía”, porque cerró el Parlament, no quiso debatir “con nadie” e hizo la votación en secreto, lo que le llevó a denominar a los independentistas como “héroes del silencio”.

Respecto a la consideración de las elecciones del 21-D como un “plebiscito” por parte de Puigdemont, el portavoz del PP recordó que son “autonómicas” y que ya las pasadas las plantearon como tal y “las perdieron y siguieron adelante con el disparate”.

Hernando lamentó que Puigdemont esté "arrastrando” el nombre de Cataluña por la comunidad internacional, cuando ya se ha visto que no cuentan con apoyo “ninguno” salvo el de aquellos a los “que pagaban”, y recordó el respaldo de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

En el balance del primer año de esta legislatura, en la que el PP disfruta de la mayoría más exigua de la democracia, destacó el acuerdo de las fuerzas “constitucionalistas” para responder de forma “unitaria” al “desafío de ruptura independentista”, para “desactivar un fenómeno al margen de ley y restaurar legalidad”.

Resaltó que las medidas adoptadas están dando resultado, además de verse “fortalecidas” con la convocatoria de unas elecciones con “urnas de verdad” y no con los “sacos de ropa sucia”, “falsificaciones" y "pucherazos” como los de la consulta soberanista del 1 de octubre.

Por ello, animó a los independentistas a que concurran a las urnas de verdad para cumplir con la ley y respetar los derechos, “porque más allá del orden constitucional, jurídico y estatutario no hay nada”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso