CATALUÑA. EL PNV PIDE "ALTURA DE MIRAS" PARA EVITAR EL 155 Y LA DUI

El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Senado, Jokin Bildarratz, expresó este viernes en la Cámara Alta su rechazo a la aprobación del artículo 155 para frenar el desafío independentista en Cataluña y pidió a todas las partes "altura de miras" para evitar tanto la aplicación de este artículo extraordinario de la Constitución como la Declaración Unilateral de Independencia.

En su intervención durante el debate del Pleno del Senado que prevé autorizar al Gobierno de España para que aplique el 155 en Cataluña, Bildarratz advirtió de que el 155 "va a suponer un punto de inflexión de difícil retorno" en las relaciones territoriales y reivindicó la existencia de una "nación vasca" y a la vez de una "nación catalana".

"Ustedes lo pueden tratar de obviar y de minusvalorar. Pueden adoptar medidas desproporcionadas pero esto no es cuestión de ideologías", dijo antes de acusar al Ejecutivo de "poner en juego la dignidad de todo un pueblo".

Incluso, se preguntó si las medidas no surten el efecto deseado si "van a continuar con estas medidas per secula seculorum" y, por ello, emplazó al Gobierno, al PP, al PSOE y a Ciudadanos a que "reconsideren" el 155 y "no se dejen arrastrar por las posiciones más extremas".

Bildarratz pidió "altura de miras, generosidad, realismo y visión de futuro" antes de aprobar la aplicación del 155 dado que "todavía no hay una declaración de independencia". Finalmente, hizo un llamamiento para trabajar "juntos por la concordia, puntos por el entendimiento y juntos por la convivencia".

