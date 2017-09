CATALUÑA. UNAS 500 PERSONAS GRITAN EN LA PUERTA DEL SOL A FAVOR DEL DERECHO A DECIDIR

Google Plus

Alrededor de 500 personas se congregaron este miércoles en la Puerta del Sol de Madrid para reivindicar el derecho a decidir a poco más de una semana de la fecha fijada para el referéndum del 1 de octubre y tras las detenciones, hoy, de varios miembros de la Generalitat.

Según explicaron a Servimedia fuentes de la Policía, cerca de cien agentes velaron por la seguridad en la plaza ante los más de 500 manifestantes que se congregaron en la Puerta del Sol, según sus cálculos.

Los agentes empezaron a realizar identificaciones a partir de las 19 horas a los promotores de la manifestación, que se quejaron y se negaron en algunos casos a darles a la Policía su nombre y apellidos.

Los agentes explicaron que solicitaban las identificaciones porque la manifestación no había sido comunicada, y por lo tanto no estaba autorizada, a la Delegación del Gobierno.

Minutos antes de las 19:3, hora en la que se había fijado el inicio de la concentración, los asistentes empezaron a sacar pancartas y a gritar consignas como 'Democracia, libertad'. Sin embargo, personas en contra de esta concentración les contestaron con gritos de 'Viva España'.

Quienes habían acudido a la plaza se congregaron en la principal salida de la estación de metro y la estatua de 'El oso y el madroño'. No obstante, el centro de la plaza dibujó una peculiar imagen. Unas veinte personas de la Falange gritaban a los manifestantes -desde la parte opuesta a la plaza- 'Terroristas, separatistas', mientras que recibían del otro lado la respuesta de 'Vosotros, fascistas, sois los terroristas'.

La Puerta del Sol reunió en esta protesta a políticos de Podemos, ERC, PDECat y PNV, así como a distintos miembros del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos su portavoz, Rita Maestre.

Podemos dio su apoyo a esta manifestación con la presencia, entre otros, de Pablo Echenique, Íñigo Errejón, el exjemad Julio Rodríguez, Diego Cañamero y Carolina Bescansa.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso