CATALUÑA. LOS MOSSOS SE PERSONAN EN COLEGIOS DEL 1-O EN BARCELONA, PERO NO INTERVIENEN

Los Mossos d’Esquadra se están personando a primera hora de este domingo en puntos de votación de Barcelona para el referéndum independentista, pero, al menos hasta las siete de la mañana, no estaban interviniendo para precintarlos. La Policía autonómica había anunciado que todas estas instalaciones debían estar cerradas a las 06.00 horas de hoy.

Sin embargo, este precinto no se había producido a primera hora en los educativos barceloneses de Collaso i Gill, Milà y Fontanals y Cervantes, así como en el Centro de Día Sant Gervasi, situados todos ellos en los barrios góticos y del Raval de la capital catalana.

En estas instalaciones públicas, hasta las siete de la mañana se encontraban en la puerta o en el interior grupos de personas a la espera de que los Mossos intentasen clausurar los edificios, como se había anunciado en cumplimiento de las resoluciones judiciales que declararon ilegal la consulta del 1-O.

Así, en el colegio Collaso i Gill unas doscientas personas esperaban en las escaleras del centro, ya en el patio, a que se produjera la intervención policial. Sin embargo, los cuatro mossos que se personaron en lugar se limitaban a esperar en el exterior.

Lo mismo sucedía en el colegio Milà y Fontanals y en el Cervantes. En todos ellos los partidarios están a la espera de una intervención policial que no se ha producido por el momento.

Al mismo tiempo, en estos supuestos puntos de votación del 1-O en Barcelona tampoco pudo verse, hasta las siete de la mañana, la llegada de las urnas que la Generalitat dice que usará en esta consulta independentista.

