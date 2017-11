CATALUÑA. DANTE PÉREZ NO RENUNCIA A LA ALCALDÍA TRAS DEJAR EL PSC Y FICHAR POR EL PP

Dante Pérez anunció este viernes que no renuncia a la Alcaldía de Gimenells i el Pla de la Font (Lleida), tras dejar el PSC y ‘fichar’ por el Partido Popular para las próximas elecciones autonómicas del 21-D.

En un texto difundido por redes sociales, explica su giro político y critica que el PSC liderado por Miquel Iceta “ha decidido dirigirse a un sector exclusivamente catalanista” con el pacto suscrito con Units per Avançar, partido integrado por miembros de la extinta Unió.

Pérez asegura que no quería “renunciar” a participar “activamente en el histórico proceso electoral del 21-D”, y aceptó ir de número dos del PP por Lleida “a la vista de las actuaciones de las diversas opciones políticas en la resolución del problema en Cataluña, y valorando positivamente la responsabilidad de Estado mostrada por el Partido Popular”.

Asegura que “siempre” ha defendido un “patriotismo español moderno de connotaciones igualmente positivas a las del tan abanderado catalanismo”, que “también” comparte. “Mi mayor suerte siempre fue poder abrazar estas dos culturas, la española y la catalana, y su defensa fue el motivo de mi entrada en política”, indica.

El alcalde se implicó en la campaña de Susana Díaz en las primarias del PSOE del pasado mes de mayo y, en Madrid, la acompañó en el escenario en un acto de la presidenta de la Junta de Andalucía con alcaldes antes de que la dirigente andaluza confirmara que lucharía por liderar el PSOE.

En dicho evento, en febrero de 2017, el ilerdense se jactó de haber llegado al poder "ganando a la derecha", en este caso a la de CiU.

En el escrito que publica este viernes, la única mención al PSC aparece cuando dice que es el partido en el que militó y de “cuyas siglas”, asegura, no se benefició para “acceder a la Alcaldía”, razón por la cual no renuncia a continuar como primer edil.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso