CATALUÑA. EL PDECAT DICE QUE SI EL GOBIERNO APLICA EL 155 SERÁ “OTRO ERROR" A SUMAR A "LOS MUCHOS QUE ACUMULA”

- Campuzano traslada al PP que “es el partido del Gobierno y no el partido del incendio de España contra Cataluña". El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, espera que el Gobierno que preside Mariano Rajoy sea “democrático” y no aplique el artículo 155 de la Constitución porque de hacerlo “será otro error a sumar a los muchos que acumula” en relación con Cataluña.



De esta manera se expresó en los pasillos del Congreso cuando se le preguntó por la posibilidad de aplicar esta medida que permite suspender competencias en una autonomía. Campuzano dijo que habrá votación el próximo 1 de octubre, en la consulta convocada por el independentismo, y confió en que “el Gobierno sea democrático y escuche lo que dicen los catalanes”.

Avanzó que si gana el sí a la independencia el 1-O se pondrán “en marcha” los mecanismos para la declaración unilateral de independencia y de ahí que el día 4, fecha en la que se ha convocado al Parlamento catalán, se espera que sea un día “muy importante”. En caso contrario, habrá “otro escenario”, señaló.

Preguntado por la campaña para denunciar la ‘hispanofobia’ de los independentistas que circula por redes sociales, compartida por cargos del PP, reconoció que no la ha visto pero que le han comentado que es “un video que fomenta el discurso del odio”.

“Lo que ahora necesitamos no es mas discurso del odio”, por lo que espera que “el PP entienda que es el partido del Gobierno y no el partido del incendio de España contra Cataluña”.

A este respecto, afirmó que “lo que hoy se necesitan son mensajes que hagan entender al conjunto de los ciudadanos que hay un reto político de primera magnitud”, el “más importante” desde la muerte del dictador Francisco Franco, y que debe haber un “Gobierno dispuesto a escuchar y entender aquello que dicen los catalanes”

Por ello, espera que el 1-O la gente acuda a votar y que “millones de catalanes puedan expresar su opinión en libertad y en una jornada tranquila”, de ahí su “plena confianza en que los Mossos de Esquadra, que son los responsables del orden publico, van a garantizar que sea una jornada tranquila”.

