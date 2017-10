CATALUÑA. PDECAT Y ERC RECURREN AL TC PARA QUE FRENE EL 155

Google Plus

PDeCat y ERC presentaron este miércoles un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) para que “suspenda” de forma cautelar la tramitación de las medidas propuestas por el Gobierno en virtud del artículo 155 de la Constitución que está estudiando el Senado.

En rueda de prensa en el Senado, el parlamentario Josep Lluís Cleries, representante del PDeCat en la comisión que tramita en el Senado el 155, explicó que acuden al Alto Tribunal al considerar que el paquete de medidas que propone el Gobierno “no se adecúa a la Constitución española”.

El texto del recurso presentado dice que las medidas propuestas por el Ejecutivo contemplan el cese de todos los miembros del Govern, “lo que comporta igualmente la violación del artículo 152 de la Constitución”, en el que se recoge la legitimidad de los Estatutos autonómicos, y que “supone el quebrantamiento de la relación de confianza política entre los representantes electores del pueblo de Cataluña y su Gobierno”.

Cleries subrayó que este precepto constitucional dice que “se darán instrucciones a las autoridades de la comunidad autónoma”, mientras que el Gobierno del Estado lo que ha hecho es “suprimir los cargos de la Generalitat electos, democráticos y elegidos por la ciudadanía”, además de “marcar una censura que no se aguanta”.

“Consideramos que han hecho la Constitución a su medida aplicando un conjunto de acciones que no se adecúan al marco constitucional”, expuso el senador del PDeCat, al tiempo que se mostró seguro de que los magistrados del TC estudiarán este asunto “con mucho cariño”.

Por tanto, Cleries consideró pertinente que el TC “estudie si esto es constitucional o no” y remarco que cuando salga un dictamen al respecto “podamos entonces actuar en consecuencia y que la Mesa del Senado convoque a la Junta y se reinicie todo el proceso de tramitación del 155”.

Preguntado si al recurrir al TC consideran entonces que es un tribunal legítimo, respondió que “solamente” pueden acudir al supremo intérprete de la Constitución porque “no hay ninguna otra puerta” y tienen “derecho” a hacerlo. “Dada la indefensión que tenemos los senadores, vamos al único tribunal al que podemos ir”, justificó.

A este respecto, la portavoz de ERC en la Cámara Alta, Mirella Cortés, defendió está “fórmula” porque ERC no renunciará “a nada”, hará “todo lo que sea posible” y utilizará “todos los medios a su alcance” para intentar paralizar la aplicación del 155 en Cataluña.

