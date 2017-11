CATALUÑA. EL PDECAT CREE QUE LA COMISIÓN IMPULSADA POR EL PSOE "NACE MUERTA"

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, cree que la comisión de diálogo parlamentario sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE "nace muerta" porque solo participarán en ella los que están de acuerdo con el actual sistema.

Lo dijo en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la constitución de esa comisión, prevista para el miércoles de la próxima semana y que solo cuenta con la participación confirmada del PP, el PSOE y Ciudadanos.

Recordó que su formación ya advirtió de que si se aplicaba el artículo 155 de la Constitución en Cataluña "no se iban a dar las condiciones" para su participación en esa comisión.

Sin la participación de Unidos Podemos ni de los partidos nacionalistas la comisión "nace muerta", aseguró, ya que el diálogo entre PP, PSOE y Ciudadanos puede ser "interesante" pero se limitará a los que "están de acuerdo con la actual situación", por lo que no aprecia "ninguna utilidad".

El PDECat está inscrito en esa comisión como portavoz del Grupo Mixto, pero no ha designado participante para "evidenciar esa protesta", aseguró Campuzano, y el desacuerdo con la creación de esa comisión en el actual contexto.

Con el 155 en vigor, medio gobierno de la Generalitat en prisión, el otro medio "en el exilio" y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart también encarcelados, insistió, "no hay condiciones políticas" para ese diálogo.

Campuzano cree, además, que el PSOE planteó esa comisión con "un defecto" de partida, y es que enfoca su objeto de estudio "en términos eufemísticos" hablando de una "cuestión territorial" cuando lo que existe es "un problema democrático para abordar la cuestión catalana con todas sus consecuencias".

