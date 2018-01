CATALUÑA. EL PDECAT ASEGURA QUE “A DÍA DE HOY” EL ACUERDO CON ERC ES SOLO ES SOBRE LA MESA DEL PARLAMENT

Google Plus

El diputado del PDeCat Jordi Xuclà aseguró este miércoles que “a día de hoy” el acuerdo rubricado entre Junts Per Catalunya y ERC sólo contempla la constitución de los órganos de Gobierno del Parlament, que se constituirá el próximo 17 de enero.



En los pasillos del Congreso de los Diputados, Xuclà vio “muy coherente” avanzar en el proceso “paso a paso”. En todo caso, defendió que el actual Reglamento permite “perfectamente” una investidura sin la presencia del candidato”.

A su juicio, el panorama político está “clarificado” y resulta “fácil” proponer un candidato habida cuenta de que hay un bloque, el independentista, que suma mayoría absoluta y que está “negociando” el debate de investidura.

No obstante, dijo que en este momento hay que ser “muy prudente” porque el acuerdo entre Junts Per Catalunya y ERC, “a día de hoy, es sobre la constitución de los órganos de Gobierno del Parlament”.



