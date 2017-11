CATALUÑA. DOMÈNECH DEMANDA QUE EL 21-D LOS PARTIDOS SEAN “HONESTOS” Y "CONCRETOS" EN SUS PROPUESTAS

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Xavier Domènech, pidió este martes que todos los partidos políticos demuestren la “máxima honestidad” y “concreción” en sus propuestas para las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Domènech se mostró “atónito” por el “espectáculo” que se está viviendo en Cataluña por parte de “quienes tienen responsabilidades de gobierno” en esa comunidad. Se refería a unas declaraciones del portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, que ha asegurado que en Cataluña no existe todavía una mayoría de ciudadanos que reclamen la independencia.

“Eso no es tolerable”, señaló sobre la actitud de ERC, PDeCat y la CUP, por lo que pidió “máxima honestidad” y “concreción” al conjunto de partidos en los comicios de diciembre. “Del PP no desconectas. O lo echas o no lo echas”, dijo, rechazando de esta manera “hojas de ruta mágicas” para alcanzar la independencia.

Sobre la ruptura de la alianza en Barcelona de En Comú y el PSC, Domènech se limitó a opinar sobre la actitud de los socialistas en esta comunidad, al opinar que el PSC que tendría que haber hecho de “representante del catalanismo progresista”, y criticó que se haya abierto la vía a formar un pacto electoral con el PP y Ciudadanos.

