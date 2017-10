CATALUÑA. EL PARLAMENTO EUROPEO RECHAZA DEBATIR SOBRE EL ENCARCELAMIENTO DE LOS LÍDERES DE ANC Y ÒMNIUM

El Parlamento Europeo rechazó este jueves debatir en su Pleno de la próxima semana sobre la detención de los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Según informó el Partido Popular Europeo (PPE), la Conferencia de Presidentes del Parlamento, órgano que reúne a los líderes de los grupos políticos de la Cámara y decide la agenda de los plenos, ha rechazado hoy la propuesta de abordar ese asunto la próxima semana.

Solo el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, al que pertenecen Podemos e Izquierda Unida, votó a favor de introducir ese punto en la agenda del Pleno de la próxima semana. El grupo de Los Verdes se pronunció a favor de debatir sobre Cataluña, pero no sobre la detención y encarcelamiento de Sánchez y Cuixart.

El vicepresidente primero del Grupo PPE, Esteban González Pons, defendió que “el Parlamento Europeo no va a debatir sobre la detención de estas dos personas porque la ha decidido la Justicia y no ningún gobierno”. “El Parlamento Europeo no puede censurar la acción de la Justicia en un país cuando actúa de acuerdo a la ley”, añadió.

El lunes la jueza Carmen Lamela decidió enviar a prisión a Sánchez y Cuixart por un presunto delito de sedición, que se les atribuye por su presunta participación en el asedio a la comisión judicial que efectuó registros y detenciones en la Consejería de Economía de la Generalitat los pasados 20 y 21 de septiembre.

El dirigente popular incidió en que “el poder legislativo no puede interferir en las decisiones del poder judicial”, porque la separación de poderes es “clave en nuestra sociedad”. “No hay presos políticos en España. No se persigue a nadie por sus ideas sino por incumplir la ley”, subrayó.

Finalmente, se congratuló de que así lo entienda también el Parlamento Europeo, porque no procedería “ningún tipo de debate sobre la acción de la Justicia” en un país miembro de la Unión Europea. “El Parlamento Europeo puede debatir sobre casos en los que se viola el Estado de derecho, pero no cuando está siendo reforzado”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso