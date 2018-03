CATALUÑA. EL PARLAMENTO DE CATALUÑA APRUEBA QUE PUIGDEMONT, TURULL O SÁNCHEZ PUEDAN SER INVESTIDOS

El Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó este miércoles dos propuestas de resolución en las que se defiende que Carles Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sánchez puedan ejercer todos sus derechos políticos, incluido el de poder someterse a una sesión de investidura como presidente de la Generalitat.



Con la mayoría independentista de Junts per Catalunya, ERC y la CUP, el Parlamento aprobó dos propuestas de resolución presentadas por esas mismas formaciones, en las que se defiende la libertad de los "presos políticos" y que esos tres en concreto, que han sido candidatos frustrados a la Presidencia de la Generalitat, puedan somerse a ese debate.

La portavoz de Junts per Catalunya, Gemma Geis, denunció que esos presos padecen una doble injusticia, el encarcelamiento y el alejamiento "injustificable" de sus familias, y que sus candidaturas a la Presidencia de la Generalitat han sido contestadas con "más conculación de derechos políticos" porque el Gobierno no acepta el resultado de las elecciones del pasado 21 de diciembre.

Dejó claro que desde su grupo "no renunciaremos" a la investidura de Carles Puigdemont y abogó por la "paciencia, la perseverancia y la perspectiva" para seguir defendiendo los derechos políticos de todos los diputados.

En nombre de ERC, Anna Caula aseguró que el Estado está "liquidando la legitimidad que le quedaba" y ha demostrado la falsedad de la premisa repetida durante décadas de que "sin violencia se podía hablar de todo". La detención de Puigdemont, aseguró, supone "un antes y un después en la degradación del Estado de Derecho en España".

Culpó además a Ciudadanos de haber crecido electoralmente a costa de "provocar" la fractura de la que responsabiliza a otros, y dijo a Inés Arrimadas que, por mucho que repita que quedó primera en las elecciones, en una democracia parlamentaria gobierna quien tiene mayoría y la realidad es que "con ustedes no quiere pactar nadie".

Carles Riera, de la CUP, denunció la continua vulneración de los derechos fundamentales de los diputados electos por parte del Estado, y llamó a la internacionalización del conflicto para visibilizar "la vergüenza" de un Estado que está dispuesto a asumir el deterioro de su imagen con tal de mantener su régimen, incluso usando los tribunales para ejercer "violencia institucional", "terrorismo de Estado".

Riera llamó a recuperar la unidad de las fuerzas independentistas con una hoja de ruta clara que pasaría por investir a Puigdemont y restituir el camino a la república, asumiendo todas las responsabilidades instituciones y "todas las consecuencias para hacerlo posible".

"ENORME BARBARIDAD"

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, alertó de la "enorme barbaridad" que implican esas resoluciones porque parten de la premisa de deciles a los jueces lo que tienen que hacer, quiénes tienen que salir de prisión. "Qué será lo siguiente, que ustedes digan quiénes tienen que entrar en prisión", se preguntó.

Ferran Pedret, del PSC, aseguró que los socialistas quieren a todos los políticos libres, pero subrayó que han estado años alertando de las consecuencias del "choque" que estaban promoviendo, y la prueba es que la sociedad catalana está hoy más dividida que antes de que el Parlamento diera determinados pasos.

En nombre de Catalunya En Comú-Podem, Xavbier Domènech insistió en la necesidad de salir de un bucle que parece no tener fin y pidió para ello "dar todos un paso atrás para que el país pueda dar un paso adelante", con un gobierno "transversal" que sea de transición. "Esto ya no va de independencia sino de democracia", argumentó.

Xavier Garcia Albiol, del PP, acusó a los independentistas de buscar solo mantener el desafío al Estado y avalar a los "radicales que siembran el caos" en las calles de Cataluña, actuando como "bomberos pirómanos que encienden el fuego social y luego pretenden apagarlo con palabras".



