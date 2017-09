(AVANCE) CATALUÑA. VARIOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PIDEN LA COMPARENCIA DEL FISCAL GENERAL POR LA ORDEN DE INTERROGAR A LOS ALCALDES POR EL 1-O

Google Plus

Los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, PNV y los representantes parlamentarios de Compromís, PDeCat y Bildu han pedido esta tarde la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ante la última decisión de la Fiscalía contra los alcaldes que se han mostrado partidarios del referéndum del 1 de octubre.

En el texto presentado ante el registro del Congreso, se solicita la comparecencia de Maza ante la Comisión de Justicia para “informar sobre la decisión de abrir diligencias e interrogar a todos los alcaldes que han manifestado su apoyo con el referéndum y en caso de no comparecencia se acordaría su detención y presentación a la Fiscalía". También para "informar de las actuaciones que está llevando a cabo la Fiscalía que atenta contra la libertad de expresión”.

En rueda de prensa posterior al registro, el diputado del PDeCat y también alcalde de Tortosa, Ferrán Bel, denunció que se hayan enterado de esta actuación “a través de la prensa”, lo que le permitió bromear sobre la “seriedad” del proceso judicial.

Bel dijo que van a “a ser citados en condición de investigados por un delito tan grave como es facilitar el voto de nuestros conciudadanos” y criticó que esta “no es más que una muestra de la incapacidad e impotencia” del Estado para abordar esta cuestión.

“Como alcalde, tenemos la impresión de que es una medida más para causar miedo a los alcaldes y a la población en general, pero no va a haber miedo”, expresó.

Por su parte, Ester Capella, como portavoz de ERC, afirmó que se está “poniendo el dedo acusador en los alcaldes” y en la causa general para que “la ciudadanía no se movilice”.

Criticó que la “respuesta” del Estado ante los independentistas es el Código Penal, la Fiscalía y las “peticiones genéricas de prohibición de libertad”, e inhabilitaciones pero la “mayoría de la ciudadanía”, está “decidida a votar”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso