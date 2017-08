CATALUÑA. LA MESA DEL PARLAMENT SE REÚNE HOY CON LA LEY DE REFERÉNDUM PENDIENTE DE TRAMITAR

Google Plus

- El Gobierno central la recurrirá por la tarde al Constitucional si se inicia el trámite. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, ha convocado a los miembros de la Mesa para este miércoles a las diez de la mañana con el fin de celebrar la primera reunión ordinaria del nuevo periodo de sesiones.

La cita podría servir para admitir a trámite la proposición de ley de referéndum de autodeterminación que Junts pel Sí y la CUP registraron el 31 de julio con el propósito de dar cobertura legal a la consulta secesionista.

Esta reforma busca dar amparo legal al referéndum de independencia anunciado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el 1 de octubre, que todavía no ha sido convocado oficialmente a expensas de evitar que sea anulado por el Tribunal Constitucional.

De hecho, el Parlamento de Cataluña aprobó antes de las vacaciones de verano una reforma de su Reglamento con los votos favorables de los independentistas de Junts pel Sí y la CUP y del diputado no adscrito Germà Gordó con el fin de poder promover leyes a través de la vía de lectura única, procedimiento de urgencia que acorta los plazos del debate y restringe la presentación de enmiendas.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional la frenó en seco el pasado 31 de julio al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy y dejarla en suspenso a la espera de decidir sobre el fondo de la misma.

Además, el Tribunal Constitucional advirtió a la Mesa del Parlamento de Cataluña de que debe abstenerse de aplicar la reforma y avisó a su presidenta, Carme Forcadell, de las consecuencias penales que tendría obviar la decisión de los magistrados.

Este miércoles, Forcadell y el resto de la Mesa tendrán que decidir si califican la denominada 'ley de referéndum' y ponen en marcha su tramitación parlamentaria para que pueda ser debatida, votada y aprobada, así como el procedimiento a seguir en ese caso.

RECURSO AL CONSTITUCIONAL

El Gobierno central de Mariano Rajoy tiene decidido recurrir de inmediato la tramitación parlamentaria de la llamada 'ley de referéndum' en caso de la Mesa del Parlamento de Cataluña decida dar el primer paso.

Fuentes de La Moncloa aseguraron a Servimedia que la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que Rajoy ha convocado por la tarde para analizar la crisis de la huelga del aeropuerto de El Prat podría servir también para aprobar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

En el caso de que la Mesa del Parlamento de Cataluña calificara la proposición de ley para su tramitación, el Consejo de Ministros autorizaría la presentación inmediata de un recurso ante el Tribunal Constitucional al considerar que vulnera la soberanía nacional y competencias exclusivas del Estado.

No obstante, fuentes gubernamentales precisaron que para que el Consejo de Ministros pueda aprobar la presentación del recurso de inconstitucionalidad tendría que dar tiempo a que el Consejo de Estado elabore en cuestión de horas el informe pertinente.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso