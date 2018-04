CATALUÑA. EL GOBIERNO AVISA DE QUE EL PARLAMENT INCURRE EN POSIBLE MALVERSACIÓN AL DESOBEDECER A LOS LETRADOS DE LA CÁMARA

El Gobierno de España advirtió este viernes de que la Mesa del Parlamento de Cataluña puede incurrir en un posible delito de “malversación” con la querella anunciada por su presidente, Roger Torrent, contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, tal y como han apuntado los letrados de la cámara.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, respondió así después de que la Mesa del Parlamento de Cataluña haya acordado presentar una querella contra Llarena por no permitir la salida de prisión del expresidente de la ANC Jordi Sànchez para presentarse a la investidura como presidente de la Generalitat.

Méndez de Vigo subrayó que la decisión se ha tomado “contra el parecer de los letrados del Parlamento de Cataluña”, por lo que posteriormente podría “acarrear algún disgusto” al propio Torrent y al resto de miembros de la Mesa que la han secundado.

El ministro alegó que los propios letrados del Parlament han expuesto en su rechazo a la querella que tendrían que presentarla “unos grupos políticos concretos y no el Parlamento y alertaban de que puede suponer malversación de fondos públicos y otros delitos”.

Por ello, adujo que “sería bueno que el Parlament se ajustara a los letrados, que para eso los tiene”, y añadió que si la Justicia actúa posteriormente contra quienes han acordado presentar una querella de esta manera no podrán decir entonces “que no sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo, porque se lo han advertido”.



