CATALUÑA. EL PARLAMENT DICE QUE NO LE CONSTA QUE SE VAYA A SUSPENDER EL PLENO DE ESTA TARDE

El Parlamento catalán mantenía convocado, a las tres de esta tarde, el Pleno que está previsto para las cinco para debatir sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución para cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus consejeros.

Fuentes de la Cámara autonómica informaron a Servimedia de que a las tres de la tarde el Pleno se mantenía y que no constaba decisión en sentido contrario.

Las fuentes consultadas indicaron que la sesión debería ser desconvocada por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tras hablarlo con los grupos políticos, algo que no se había producido hasta las tres de la tarde.

Las dudas sobre si se mantiene esa sesión parlamentaria han surgido ante la posibilidad de que un anuncio de Puigdemont de que convoca elecciones autonómicas conlleve la disolución de la Cámara autonómica y no tenga lugar con ello el Pleno sobre la aplicación del 155.

No obstante, todo está pendiente de una convocatoria que el presidente de la Generalitat había anunciado a las 13.30 horas, luego a las 14.30 horas, posteriormente suspendió y por último anunció para un momento sin concretar a lo largo de la tarde.

Esta declaración institucional podría llevar a la anulación del Pleno del Parlament o que éste se llevase a cabo de forma paralela a la intervención de Puigdemont.

