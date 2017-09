CATALUÑA. EL PARLAMENT APRUEBA LA LEY DEL REFERÉNDUM CON LA AUSENCIA DE CS, PSC Y PP

- La falta de quórum impide aprobar la Sindicatura Electoral. El Parlamento de Cataluña aprobó este miércoles la Ley del Referéndum con los 72 votos de Junts pel Sí y la CUP y las 11 abstenciones de Catalunya Si QueEs Pot, pues el resto de grupos se marcharon de la votación

El Parlamento dio luz verde así a la norma que aspira a a amparar legalmente el referéndum previsto para el 1 de octubre, inconstitucional, por lo que los diputados de Cs, PSC y PP no quisieron ser partícipes. No obstante, con su ausencia lograron también que la parte relativa a la Sindicatura Electoral no fuera aprobada, al no haber quórum suficiente.

El debate lo iniciaron, una vez reanudado el pleno tras el parón para estudiar las enmiendas presentadas, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, y el del PSC, Ferran Pedret, que pidieron a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, una resolución motivada de la Mesa por la que se niega a los grupos la posibilidad de presentar solicitudes de dictamen al Consell de Garantías Estatutaries que éste mismo había avalado. Pero Forcadell impuso iniciar el debate de enmiendas apelando a que el pleno del Parlamento ya había eximido por mayoría de este trámite, que para Pedret no es trámite sino garantía de los derechos de las minorías.

Lo inició el diputado no adscrito Germà Gordó, que pidió dejar abiertas todas las posibilidades de diálogo con el Gobierno central y que la pregunta especifique si se quiere un Estado independiente catalán “dentro de la UE”. También pidió perdón por la imagen que había dado hoy el Parlamento de Cataluña.

Después, la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, reprochó a los grupos de la oposición su falta de respeto a Forcadell y les achacó una voluntad de no entrar en el debate político, interpretando que este tema no es cuestión de legalidad sino de legitimidad. Lamentó que el Parlamento no haya prestado suficiente atención a la emergencia social pero celebró la tramitación de esta ley, “que abre la puerta a muchos otros cambios”, y subrayó que su objetivo último es la autodeterminación de los pueblos de los Països Catalans frente a los estados de la UE y acabar con el régimen de 1978 que imposibilitó federaciones y un sistema alternativo al capitalismo.

Ese régimen, creado en “un contexto de miedo”, es para ella “un muro” para los derechos colectivos; “el mismo”, a su juicio, que encontraron las sufragistas y los homosexuales y quienes buscan la justicia social. “No es un golpe de Estado”, aseguró, añadiendo que romper el régimen será bueno para el resto de pueblos de España y rechazó al Consell de Garanties apelando a la acción de masas y alegando que sólo esperan el permiso de la gente.

“Ahora la responsabilidad es vuestra”, terminó dirigiéndose al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el viepresidente, Oriol Junqueras, avanzando que hará falta desobediencia institucional y social y que, si ellos están a la altura, la CUP también lo estará.

JUNTS PEL SI

El portavoz de Junts pel Sí, Lluís Coromines, echó en cara a los grupos de la oposición sus “ganas de enredar” en el pleno de hoy y no haber intervenido en el debate, por lo que se erigió en garante también de los que votarán no en el referéndum. Además, aseguró que ésta ha sido la forma “más garantista” en que se ha podido tramitar la ley y que los independentistas han “agotado todas las vías para que sea un proceso pactado” con el Estado, pero que éste “no ha tenido voluntad”.

Por eso, adujo, es por lo que han amparado al Derecho Internacional y al supuesto derecho de autodeterminación de las presuntas naciones para acabar con lo que a su modo de ver es “una situación injusta” por la discriminación del Estado. “Hoy no acaba nada. Hoy comienza todo”, concluyó.

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, aseguró, en cambio, que sus diputados habían defendido el parlamentarismo y la democracia, y reivindicó el papel que los catalanes han desempeñado en las transformaciones de España, “porque cuando hablamos de España hablamos también de Cataluña. Como a su juicio han hecho siempre la mayoría de los catalanes: con admiración y respeto y no como algo ajeno, sino como “nuestra casa”.

Dijo que la mayoría de los catalanes no quieren que una élite política les rompa las identidades y que tampoco lo van a permitir, pero rechazó que se trate de un momento trágico, porque “la tragedia tiene dignidad”, y la de los independentistas, “una ilusión fraudeulenta y perversa”, no la tiene, pues han “destrozado lo mejor de nuestra tradición” y han alejado a Cataluña de sí misma.

Añadió que la ley no tiene más recorrido que “unas pocas horas de autocomplacencia”, pues “no entrará nunca en vigor”, y responsabilizó expresamente a Puigdemont y Junqueras de querer perpetrar un golpe a la democracia, cosa que no harán porque las instituciones tienen la fuerza y la legitimidad de impedirlo, pese a los muchos años de “odio subvencionado” contra España.

“Alguien que respeta a su tierra no la rompe en dos”, apuntó. “No la pone en ridículo ni la desprestigia”. Por último, negó que haya voluntad de diálogo en un enfoque que es “referéndum por las buenas o por las malas”. “Si siguen con la estafa del referéndum, sufrirán las consecuencias”, avisó a Puigdemont y Junqueras. “Serán sólo aquellos que se salten la ley”.

CATALUNYA SI QUE ES POT

Por Catalunya Sí que Es Pot, su portavoz Lluís Rabell dijo que este grupo no puede avalar la ley de referéndum porque éste debía ser inclusivo, reunir plenas garantías y contar con el reconocimiento de las instituciones internaionales; como establecía una resolución aprobada por el Parlamento. La de hoy, dijo, no reúne ninguna de las tres condiciones que exige la Convención de Venecia, y no será homologable como referéndum ni vinculante para la sociedad catalana.

También lamentó la forma “profundamente antidemocrática” en que se ha aprobado la ley, el golpe más grave a la democracia representativa desde 1978 en Cataluña y una degradación de las instituciones catalanas.

Criticó el inmovilismo y autoritarismo del PP y su falta de visión de la plurinacionalidad, pero recordó que eso lo sufren otros pueblos de España, y que en el Parlamento está representada la pluralidad de Cataluña, por lo que la mayoría independentista ha amordazado a sus representados y la fractura en el Parlamento se traduce en la de la sociedad.

“Y eso es responsabilidad suya”, achacó a los mandatarios de la Generalitat, a quienes recordó que no tienen legitimidad ni apoyo social para subvertir el orden jurídico, que la tensión actual “polariza posiciones y perpetúa el conflicto”, y que por la vía unilateral (también de espaldas a “una buena parte de la sociedad catalana”) en la que lo intentan es imposible llegar a la independencia. Por el contrario, cree que lo ocurrido hoy en el Parlament tendrá largas consecuencias.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, defendió el catalanismo histórico como vertebrador social, pero dijo que hay límites que no se pueden rebasar. Por ejemplo, crear “falsas e interesadas divisiones entre ciudadanos y súbditos”, o dejar de respetar las instituciones y que muchos catalanes dejen de sentirlas suyas, como le reprochó específicamente a Forcadell. Sobre el referéndum, lo desaconsejó como “un error histórico”, y, como Albiol, dijo que se aleja de los mejores valores tradicionales de los catalanes.

Desautorizó la creación de falsas expectativas que generan frustración, y, además, deteriorar las instituciones catalanes, y tachó de “ingenuo” apelar al Derecho Internacional. Además, advirtió de que enfrenar a la mitad de los catalanes contra otra generará frustración en una y romperá la unidad civil de la región, por lo que apostó por el federalismo, la ordinalidad como criterio de déficit fiscal y la promoción de la lengua y la cultura.

"NO CON NUESTRO APOYO"

Iceta reiteró que el proceso de aprobación del referéndum es ilegal, como ha remarcado el Consell de Garanties, tampoco cumple los criterios internacionales y ni siquiera cumple con la legalidad catalana, pues la Sindicatura Electoral no será independiente ni tendrán jueces. En este sentido, preguntó por qué, si estaban decididos a desobedecer al TC, no han obedecido al menos la catalana aprobando la ley con el tiempo suficiente para no hacerlo de urgencia y sin garantías para los diputados. Y se respondió que precisamente para evitar al Consell. “No con nuestro apoyo, no con nuestra presencia”, terminó, dejando entrever que los diputados socialistas se marcharían de la votación.

Por último, la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, explicó más claramente que su grupo no iba a participar de una ilegalidad como ésta, por cuestiones de fondo y de forma, porque lo de hoy, dijo, ha sido “demencial”. Denunció que se ha pasado por encima del Reglamento del Parlamento, de sus letrados del Parlament, del Consell de Garanties elegido a dedo por Junts pel Sí y que ni siquiera les había dado la razón. Afeó a Forcadell haber actuado como la delegada del Gobierno de la Generalitat cuando ya no es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana.

“Hemos asistido al atropello de los diputados que representamos a más catalanes que los dos grupos que van a dar apoyo a esta ley”, criticó a la “mayoría absolutista” de Junts pel Sí y la CUP. Preguntó a los independentistas si se creen superiores, dioses o inmunes, dado que los ciudadanos que incumplen la ley son castigados. “¿Qué habrán hecho en su vida sin que les pase nada?”, preguntó, contraponiéndolo a que luego quieran derivar en funcionarios.

Arrimadas desmintió que Junts pel Si y la CUP tengan el mandato democrático de convocar u referéndum puesto que sus programas apostaban por la declaración unilateral de independencia. Además, cuestionó que España se pueda dividir, pero Cataluña no, y la “chapuza jurídica” de la ley del referéndum, porque promete garantías democráticas pero no hay censo, porque los funcionarios que no se impliquen quedarán señalados por la Generalitat o sus vecinos, porque van a elegir la Sindicatura Electoral a dedo y, en cambio, se quedan con la ley electoral española porque les da sobrerrepresentación.

Finalmente, advirtió al PDeCat que, enfrentándose al Gobierno de España, “que también tiene parte de culpa”, está jugando en el terreno de la CUP y “ahí no ganarán nunca”, que sólo ha conseguido dividir a la sociedad catalana y que, además, no han sacado ningún beneficio de la negociación con Madrid e incluso han puesto en peligro la autonomía de Cataluña sin poder llegar nunca la independencia, y les retó: “Nos veremos en las elecciones de verdad”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso