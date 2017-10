CATALUÑA. EL PP SÓLO PARARÁ EL 155 SI TIENE LA “CONVICCIÓN” DE QUE “SE RESTAURA LA LEGALIDAD”

- No basta con la convocatoria electoral, que sí le parece suficiente al PSOE. El Grupo Popular del Senado no piensa detener la tramitación de la solicitud del Gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña mientras no tenga la “convicción” de que “se restaura la legalidad”, por lo que no valdría con la convocatoria de elecciones que podría anunciar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que sí considera suficiente el PSOE, en una enmienda que ha introducido al respecto.

Así lo comentaron fuentes populares en la Cámara Alta a media hora de que comience la sesión en la que la Comisión creada para tramitar el artículo 155 se reúna para debatir y votar el dictamen de la ponencia.

Para dicho dictamen, el Grupo Socialista ha propuesto una enmienda que contempla paralizar la tramitación en caso de que Puigdemont convoque elecciones autonómicas, como se rumorea que podría hacer en la declaración institucional que hará a las 17.00 horas, después de haberla suspendido por la mañana.

Para el PP no bastaría con ello, porque, según indicaron las citadas fuentes, la función de aplicar el artículo 155 “no es convocar elecciones”, sino restaurar la legalidad, aunque luego, a resultas de ese regreso a la misma, se convoquen elecciones autonómicas.

En este sentido, y para argumentar que no baste con la convocatoria, plantearon qué sucedería si hoy se convocaran elecciones, se suspendiera la aplicación del artículo 155, y mañana el presidente de la Generalitat declarara la independencia.

