CATALUÑA. PSC Y UNIÓ PACTAN UN GRUPO PARLAMENTARIO CON POSIBILIDAD DE VOTO DIFERENCIADO

El PSC ha alcanzado un acuerdo para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre con Units per Avançar, la formación heredera de Unió Democràtica, en el que se establece que formaran parte del mismo grupo parlamentario pero con posibilidad de voto diferenciado.

Según el documento del pacto aprobado este miércoles por el PSC en una reunión extraordinaria de la Ejecutiva que preside Miquel Iceta, se establece que “los diputados de cada una de las formaciones, en aquellas votaciones y decisiones parlamentarias relativas a la conciencia personal o en ciertos ámbitos programáticos que se determinarán por la dirección del grupo parlamentario, podrán votar de manera diferenciada”.

Este acuerdo político, que “no coalición electoral” como remarcan fuentes del PSC, nace con el fin de trasladar a los ciudadanos que hay una salida más allá del independentismo y para atraer a votantes del catalanismo moderado.

En el texto firmado por Iceta y por el presidente de Units per Avançar, Oriol Molins, se concreta que el “ámbito de la enseñanza, ambos partidos se comprometen a mantener el consenso en torno a la Ley de Educación de Cataluña y, en el de la sanidad, garantizar el mantenimiento y desarrollo del sistema sanitario catalán”.

Estas formaciones defienden su unión porque “es hora de sumar esfuerzos en el seno del catalanismo político, que es transversal y diverso, para dar voz a todos los catalanistas no independentistas".

“Enarbolamos la bandera del diálogo, del pacto y de la transacción con el fin de volver a cohesionar la sociedad catalana, defender nuestro autogobierno y recuperar un marco de estabilidad y confianza que garantice el progreso económico y la justicia social”, dicen en el acuerdo suscrito.

Con este acuerdo, en la lista del PSC que encabeza Iceta a las elecciones del 21-D se incorporarán representantes de este “ámbito del catalanismo moderado” de los círculos “intelectuales y empresariales” de Cataluña.

Por el momento, sólo se ha confirmado que Ramón Espadaler, el máximo dirigente de la antigua Unió tras el abandono de Josep Antoni Duran i Lleida, irá como número tres de la lista del PSC que liderará Iceta al Parlamento catalán.

