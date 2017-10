CATALUÑA. PABLO CASADO (PP): "RAJOY SE COMPORTÓ COMO SUÁREZ"

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, que asistió este sábado a una concentración en defensa de la Unidad de España en Madrid, defendió la actuación del presidente del Gobierno en el intento de sedición de Cataluña al activar el 155 de la Constitución y le comparó con el ex presidente Adolfo Súarez.

"Mariano Rajoy se comportó ayer como Adolfo Suárez en la transición y ahora necesitamos a un líder catalán que se comporte como Tarradellas", enfatizó Casado a preguntas de los periodistas.

El vicesecretario de Comunicación del PP también lanzó "un mensaje de tranquilidad y esperanza a españoles y catalanes. Cataluña no es independiente y nunca va a serlo. Lo dijo el Rey de España recientemente y lo dijo ayer el presidente del Gobierno, y lo dijeron las Cortes, restaurando la legalidad y la democracia al aplicar la Constitución".

Defendió la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna por parte del Gobierno de Rajoy porque éste tuvo que hacer lo que "la cobardía del Govern no hizo, que es llamar a las urnas a los catalanes en un marco legal para que decidan su futuro". .

Sobre el futuro del Govern, de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell y de la misa del mismo dijo que está en manos de los jueces. "En España hay separación de poderes y sus hechos no les van a salir gratis".

Por último, destacó el apoyo "de todo el mundo al Gobierno de España" y agradeció también el apoyo de PSOE y Ciudadanos "en la hora más grave de España".



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso