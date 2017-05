CATALUÑA. LA ANC DICE QUE NO ORGANIZARÁ EL REFERÉNDUM PORQUE ESA “ES TAREA DEL GOVERN”

Google Plus

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, afirmó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que la organización que preside no organizará el referéndum porque esa es “tarea del Gobierno de la Generalitat y no de la sociedad”.

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Sànchez dijo que se “dejarán la piel para que haya referéndum” pero que las “urnas las deberá de comprar el Govern” y “los colegios electorales los abrirán las instituciones del país”.

El líder de la ANC recordó que el “mérito” de haber llegado adonde se ha llegado ha sido de la gente “tomando cívicamente la calle” y no de las instituciones ni los partidos. Por ello, advirtió de que si los ciudadanos abandonan la movilización, “el proceso se nos escapará y se acabará”.

Por eso Sànchez abogó por “utilizar el derecho a manifestación si el Estado intenta secuestrar las urnas o impedir que nuestras instituciones puedan debatir, consensuar o aprobar leyes”.

“Si hace falta saldremos a la calle para quedarnos”, declaró el líder de la ANC. Esta movilización ciudadana, a su juicio, también “servirá para proyectar al mundo que hay un conflicto que va más allá de las instituciones”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso