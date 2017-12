CATALUÑA. CS OPTARÁ A PRESIDIR LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA

La dirección de Ciudadanos confirmó este jueves que presentará una candidatura para intentar presidir la Mesa del Parlamento de Cataluña a pesar de que las formaciones independentistas cuentan con mayoría absoluta.



Lo confirmó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que avanzó el nombre de José María Espejo aunque la decisión no está tomada y dependerá del grupo parlamentario en Cataluña.

En todo caso, Ciudadanos cuenta con la imposibilidad de al menos tres electos independentistas para acudir a la sesión de constitución del Parlamento de Cataluña: el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y dos de sus consejeros, que permanecen con él en Bélgica y serían detenidos al entrar en España.

Si esos electos no pueden votar, Ciudadanos podría obtener la mayoría necesaria para hacerse con la Presidencia de la Mesa del Parlamento.

Ciudadanos iniciará en los próximos días las conversaciones con las demás formaciones contando con que el Parlament se constituirá como muy tarde el día 20 de enero, y hasta entonces "habrá tiempo para ver de qué apoyos se disponen".

La intención, según explicó Villegas, es hablar con todos los grupos porque la Mesa es un órgano "plural" que debe representar a todo el Parlamento.

Villegas aseguró que optar a la Presidencia del Parlamento de Cataluña es "compatible" con que en su momento Ciudadanos defendiera para el Congreso de los Diputados un presidente diferente al color político que en principio iba a sustentar al Gobierno.

En todo caso, Villegas precisó que las votaciones para la Mesa no tienen por qué ser iguales que para una investidura, y defenderán su candidatura "ante el temor" a que los independentistas puedan postular "a personas que ya han demostrado que lo que debería ser un órgano plural y al servicio de la Cámara lo han secuestrado" al servicio de sus intereses.

En cuanto a la posibilidad de que Inés Arrimadas opte a la Presidencia de la Generalitat, Villegas insistió en que los constitucionalistas no suman la mayoría necesaria, si bien reconoció que no dan "por hecho nada".

Quien ha dicho que puede presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, es quien debe demostrar si tiene o no los apoyos necesarios para ello, concluyó Villegas, y Ciudadanos se mantendrá "a la expectativa".

Villegas confirmó además que Ciudadanos no colaborará para que Puigdemont pueda someterse a una sesión de investidura por vía telemática desde Bruselas sin estar presente en el Parlamento porque no quiere contribuir al "circo" que ha montado el presidente cesado ni "hacer un traje a medida para un presunto candidato prófugo que huye de sus responsabilidades ante la Justicia".



