CATALUÑA. UNIDOS PODEMOS DENUNCIA QUE LA OPOSICIÓN NO PODRÁ PRESENTAR ENMIENDAS A LA APLICACIÓN DEL 155

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Senado, Maribel Mora, denunció este jueves que a la oposición no se le va a permitir presentar enmiendas en la tramitación del acuerdo del Consejo de Ministros para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, en lo que ve como un episodio más de la “limitación total de los derechos de participación política” que se está produciendo.

Mora lamentó que, a media hora del inicio de la ponencia que presentará su dictamen a la Comisión de esta tarde, el letrado mayor de la Cámara aún no ha contestado a su solicitud de un informe sobre la legalidad de la tramitación del acuerdo del Gobierno, sobre la cual ella tiene “serias dudas”.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos reiteró que en el debate más importante de la democracia española, pues se trata de suspender una autonomía, el procedimiento debería ser, cuando menos, el mismo que el de un proyecto de ley, con la posibilidad de que la oposición presente enmiendas totales y parciales. Y, sin embargo, se encuentra con que se “cambian” continuamente “las reglas del juego” y “a conveniencia del PP”.

Con la prohibición de presentar enmiendas parciales (no ya sólo las totales, como dejó claro la Mesa del Senado el sábado), que se limitarán a “aportaciones o propuestas de mejora”, recriminó, “no se nos posibilita que podamos estar en contra de la aplicación que propone el Gobierno”, sino que sólo podrán expresar su rechazo en la votación final.

