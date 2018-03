CATALUÑA. ÒMNIUM, "ENTRISTECIDO" POR LA HUIDA DE ROVIRA

Google Plus

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, reconoció este viernes a las puertas del Tribunal Supremo que ya no le sorprende nada pero que le “entristece” que una persona de la “talla política de Marta Rovira” haya tenido que tomar la decisión de abandonar el país para no presentarse ante la Justicia.



“Ante esta situación de represión y de injustica que están sufriendo los políticos catalanes, respeto a como cada uno lo afronta”, dijo Mauri cuando se le preguntó por la huida de Rovira, mientras que otros compañeros de formación sí están compareciendo ante el juez y otros siguen en prisión preventiva.

Mauri, que ejerce la presidencia de la organización mientras Jordi Cuixart sigue preso, señaló que lo que les importa de todos ellos, los que están en la cárcel, en el “exilio” o ante el Supremo, es la “coherencia que siempre han demostrado” y “su voluntad de seguir avanzando en lo que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña ha ido pidiendo”.

Por ello, consideró que esta situación deriva de una “absoluta injusticia, de la sin razón y la represión” por parte del Gobierno que, a su juicio, está haciendo una “utilización de la justicia, politizándola”.

No obstante, Mauri apeló al Gobierno que preside Mariano Rajoy que “vuelva a la senda del diálogo y de la voluntad política” para encontrar una solución política a una cuestión política.



