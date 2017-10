CATALUÑA. ICETA OFRECIÓ A BORRELL IR EN LAS LISTAS DEL PSC, PERO EL EXMINISTRO LO RECHAZÓ

- Ve “muy extraño” que Puigdemont solicite asilo, porque sería algo “totalmente extemporáneo”. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, confirmó este martes que le ha ofrecido a Josep Borrell que forme parte de su candidatura en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Cataluña, pero agregó que el exministro lo ha rechazado.

Iceta comentó, en declaraciones en RNE recogidas por Servimedia, que tras la manifestación del pasado domingo en Barcelona ofreció a Borrell ir en su candidatura de número 3 -por reglamento interno el número dos tiene que ser una mujer-, pero explicó que el también expresidente del Parlamento Europeo le respondió negativamente, aunque le ayudará “en lo que haga falta”.

El líder de los socialistas catalanes reconoció que no es la primera vez que se lo ofrece y que “nos dice que no”, porque Borrell está en una etapa de su vida en la que “ya no aspira a ningún mandato representativo” y su etapa de “político en activo” ya está “cerrada”. Sin embargo, remarcó, el exdirigente socialista está "activo en la política" y contribuirá al “debate” en aquello por lo que crea.

Iceta afirmó que “hubiera sido un magnífico triunfo” que Borrell le acompañara y que por eso le hizo la propuesta el domingo “aprovechando un momento de cierto entusiasmo” tras la manifestación en la que tanto se le aplaudió. Descartó que pueda convencerle, porque “cuando tiene una decisión tomada, es muy difícil convencerle de lo contrario”.

EXILIO DE PUIGDEMONT

Por otra parte, el líder del PSC admitió que no sabe “qué ha ido a hacer” el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, en Bruselas, y que se le hace “muy extraño que vaya a pedir asilo”, porque sería “una cosa totalmente extemporánea y que no iba a recibirla”.

Se le hace “tan tan tan increíble” que Puigdemont y cinco consejeros de su Gobierno hayan viajado para pedir asilo que no se lo acaba de creer y espera que haya una “explicación” en la rueda de prensa convocada para este mediodía en Bruselas.

En este contexto, descartó la posibilidad de un gobierno en el exilio, porque sería “perfectamente ridículo” después del exilio que se vivió en España por parte de “españoles que tuvieron que abandonar su patria en momentos difíciles” y no es el caso.

El primer secretario del PSC achacó este episodio a la “necesidad de mantener una cierta tensión informativa” y acompañar "un camino que para el independentismo está siendo muy complicado” porque se junta que “al mismo tiempo tienen que defender la existencia de una república imaginaria y presentarse a elecciones autonómicas".

ELECCIONES

Ante las elecciones del 21-D, Iceta se encomendó a las urnas porque “incluso el más ferviente independentista tiene que aceptar que esto no ha ido bien”, y ahora está “la oportunidad de cambiar el rumbo de Cataluña".

Dijo que "el problema del independentismo es que han dicho tantas cosas que después no han sido que no sé si pueden coleccionar otra”, por lo que dudó de que ERC vaya a ser la fuerza más votada, tal y como pronostican las encuestas.

Por el contrario, se mostró seguro de que ahora "el segundo partido en Cataluña va ser el PSC”, por delante de Ciudadanos, que actualmente es quien lidera la oposición. “Dicho esto, no hablaremos de pactos electorales hasta que se haya votado", remarcó.

Avanzó que “el PSC sólo va a apoyar un gobierno que esté buscando un amplio acuerdo en Cataluña y con el resto de España para renovar la Constitución. Para el lío, nadie; para la solución, todo el mundo”.

Iceta cree que Catalunya Sí Que es Pot se presentará a las elecciones, aunque ve “cierto problema en la rama catalana” de Podemos porque la formación que lidera Pablo Iglesias ha aplicado “su propio 155” al impedir que se puedan presentar “conjuntamente” con ERC y la CUP. Mientras, los ‘comunes’ tendrán que afinar su planteamiento programático”, porque, pese a no ser independentistas, los han acompañado en este proceso.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso