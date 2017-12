CATALUÑA. RAJOY OFRECERÁ AL NUEVO GOVERN “DIÁLOGO CONSTRUCTIVO Y REALISTA” PERO “DENTRO DE LA LEY”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este viernes que ofrecerá “toda su colaboración” y “diálogo constructivo, abierto y realista, siempre dentro de la ley”, al nuevo Govern que se constituya en Cataluña tras las elecciones autonómicas del 21-D.



En la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa para analizar el resultado de los comicios autonómicos, que reeditaron una mayoría independentista, Rajoy dijo confiar en que a partir de ahora se abra una “etapa basada en el diálogo y no en el enfrentamiento; en la cooperación y no en la imposición; en la pluralidad y no en la unilateralidad”.

Aseguró que el Gobierno de España desea “ofrecer toda su colaboración y mejor voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista, siempre dentro de la ley”, al nuevo Govern, para de esta forma resolver los problemas de los catalanes y generar un marco de certidumbre y seguridad que es “absolutamente imprescindible para seguir creciendo”.

Valoró que los resultados “dejan claro que nadie puede hablar en nombre de Cataluña si no contempla a toda Cataluña” y evidencia que esta comunidad autónoma “no es monolítica”, sino “plural”. “Y todos debemos cultivar esa pluralidad como una virtud y una riqueza”, advirtió.



