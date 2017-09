CATALUÑA. NARBONA ZANJA QUE EL PSOE TODAVÍA NO TIENE POSTURA OFICIAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, zanjó este martes que el PSOE todavía no tiene una postura oficial sobre la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite suspender total o parcialmente la autonomía de una comunidad, y recordó que el Gobierno puede adoptar esa medida “sin apoyo de ningún otro partido”.

Narbona salió al paso de las interpretaciones sobre la posición que mantendrían los socialistas en el caso de que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy decidiera adoptar esta medida para hacer frente al desafío independentista en Cataluña.

En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, la presidenta del PSOE remarcó que los socialistas están “donde el secretario general (Pedro Sánchez) ha dicho siempre. Valoraremos en cada momento las decisiones que adopte el Gobierno en el contexto en el que se produce”.

“Y la decisión del partido no ha tenido lugar, y la Comisión Ejecutiva Federal no se ha pronunciado”, apuntó Narbona, al tiempo que pidió que no se adelanten los acontecimientos.

Además, insistió en que esa medida “hoy por hoy no es más que una posibilidad”, por lo que “en el momento en que se concretara, ese es el momento en el que el PSOE oficialmente se pronunciaría”. “Valoraremos las decisiones del Gobierno cuando se produzcan”, sentenció.

La presidenta del PSOE indicó que Sánchez está en “permanente contacto” con el presidente Rajoy, al que le ha pedido desde el “primer momento que aplique la legalidad con mesura y proporcionalidad” y que también lo haga con medidas políticas. A este respecto, reconoció que hay un “cambio de posición” del Ejecutivo al respaldar el PP la comisión de estudio sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE y que hoy se debate en la Junta de Portavoces del Congreso, la cual reconoció que “todo parece indicar” que no se pondrá en marcha antes del 1 de octubre.

Precisamente, ligó con esta comisión la propuesta de Podemos de una asamblea para impulsar un referéndum pactado al decir que ya hay “instituciones para debatir” y que en el Congreso ya hay “presencia de todas las fuerzas” políticas. De hecho, criticó la propuesta porque “hoy se puede hacer lo que se puede hacer en la Constitución. Si queremos cambiarla, trabajemos para cambiarla”, y en la Carta Magna no se contempla un referéndum.

Por otra parte, Narbona no desveló qué postura adoptarán los diputados socialistas ante la Proposición no de ley de Ciudadanos de apoyo a las instituciones y funcionarios ante el reto independentista porque quieren “mejorar” esa declaración para que vaya “más allá de la defensa de la legalidad”.

Por último, destacó el “ejemplo de coherencia y valentía” de los alcaldes socialistas en Cataluña que, con su “actitud práctica” y pese a que están siendo “objeto de acoso y de insultos”, están dando “testimonio de en qué medida el PSOE y el PSC están con la legalidad”.

