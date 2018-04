CATALUÑA. CATALÁ CRITICA QUE SE LLEVE EL “OFENSIVO” LAZO AMARILLO MIENTRAS HAY CATALANES QUE SON AMENAZADOS

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticó este miércoles que los independentistas puedan llevar sin problemas el “ofensivo” lazo amarillo en recuerdo de sus compañeros encarcelados mientras hay catalanes a los que “amenazan” y “pintan en sus casas” por hacer su trabajo o por no ser nacionalistas.



Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso, donde el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, y la diputada de Unidos Podemos Lucía Martín le preguntaron sobre la decisión de un juez alemán de no aceptar que Carles Puigdemont sea extraditado por rebelión, mientras se analiza si puede ser entregado por malversación de fondos públicos.

Tras defender que hay que respetar la independencia judicial tanto en España como Alemania, el ministro de Justicia dijo que Campuzano y los políticos nacionalistas tenían “mucha suerte”, ya que podían ir al Congreso con el “ofensivo” lazo amarillo sin que nadie les molestase.

El ministro destacó que los nacionalistas llevan este lazo con normalidad pese a que lo que pretende transmitir es falso, ya que en España “no hay presos políticos”, como quieren trasladar quienes llevan este distintivo amarillo.

“CLIMA DE CONFRONTACIÓN”

Catalá añadió que esto se produce mientras hay catalanes “que no pueden ni hablar ni pasear porque les amenazan, les escrachan, les pintan en sus casas”, en referencia a los ciudadanos y funcionarios, como jueces y policías, que han sufrido algún acto de intimidación por su trabajo o por estar en contra del proceso secesionista.

El titular de Justicia aseguró que este “clima de confrontación y de amenazas” es lo que han conseguido los nacionalistas, a los que también reprochó que estén haciendo un “grandísimo daño” a la democracia.

Por su parte, Campuzano aseguró que la resolución del juez alemán que niega la extradición a España por rebelión es un “varapalo” a la estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy y a su “falaz relato” respecto a la violencia generada en Cataluña por el proceso independentista.

Según el diputado del PDeCAT, esta resolución judicial de Alemania es la consecuencia de que el Ejecutivo haya decidido encargar el “problema político” de Cataluña a los jueces sin querer hacer política. Por este motivo, emplazó al Gabinete de Rajoy a tener “coraje político” para rectificar tras la resolución de la Justicia alemana.

“DISCREPANCIAS JURÍDICAS”

Al mismo tiempo, en respuesta a la diputada de Unidos Podemos Lucía Martín, Catalá dijo que la negativa de los jueces alemanes a extraditar a Puigdemont por rebelión “en absoluto” ha dañado la imagen exterior de España, puesto que es un Estado “que respeta las libertades, la separación de poderes”.

Según Catalá, lo que se ha producido respecto a la extradición del expresidente de la Generalitat son “discrepancias jurídicas” que deben resolverlas los jueces, al tiempo que añadió que estas “tensiones” judiciales “no tienen nada que ver con la calidad de la democracia, que en España es muy alta".

Por su parte, Martín señaló que el pronunciamiento de la Justicia alemana pone de relieve que España se ha convertido en una "anomalía" en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos. Por este motivo, emplazó al Gobierno a rectificar y a asumir en Cataluña “no ha habido ni rebelión ni terrorismo”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso