CATALUÑA. LOS OBISPOS VASCOS ABOGAN POR EL RESPETO AL MARCO LEGAL

Los obispos de San Sebastián, José Ignacio Munilla, y de Bilbao, Mario Iceta, evitaron hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' tomar partido en el conflicto catalán, si bien consideraron necesario el respeto al marco legal.

Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Munilla reflexionó sobre el conflicto catalán, matizó que a la Iglesia no se le puede pedir que tenga “una palabra política" y reconoció que existe una pluralidad entre los fieles que “hay que respetar”.

En este sentido, el obispo de San Sebastián reclamó la capacidad de la Iglesia desde la doctrina social de “iluminar los problemas que nos acucian”.

RESPETO AL MARCO LEGAL

Durante su intervención en el encuentro informativo, Munilla aludió a las palabras del Papa Francisco, reflejadas en una entrevista del periódico 'La Vanguardia' en 2014, donde se pronunció respecto a Cataluña y donde reconocía la existencia de “sensibilidades distintas”, pero pedía “respeto al marco legal” necesario para la convivencia.

En este sentido, Munilla reconoció que también estos marcos legales pueden ser modificados, pero “siempre desde el poder legislativo y aplicados desde el ejecutivo”, y mientras no sea así “deben ser respetados”.

También se refirió a la necesidad de “integrar” las diferentes sensibilidades, que aunque sean distintas, “no tienen por qué ser antagónicas”.

Asimismo, recordó que la doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos, pero no se aplica de una manera indistinta en todos los casos, como en los casos de colonización o los casos de los pueblos que “han crecido juntos y que han tenido una convivencia común”. En el caso de la “secesión”, debe ser discernido de una forma mucho más “prudente” que en los casos de “colonización” o “emancipación de las colonizaciones”, agregó.

Se trata, dijo, de “conjugar y no contraponer”, conjugar lo que es un bien de la convivencia común de siglos con el derecho que se deriva de la “idiosincrasia peculiar” de los pueblos.

MIRADA A LA REALIDAD

Por su parte, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, respondió en la misma línea y afirmó que “no me toca pronunciarme sobre aspectos políticos, porque no es mi campo”, pero apeló a la necesidad de aplicar “una mirada a la realidad”.

Iceta manifestó que “la sociedad civil antecede a las formas políticas”, por lo que considera que “nos hace falta un baño de realidad y ver la realidad civil y de las personas y ver lo que la sociedad civil pide”. También opinó que lo importe es buscar el “bien común”.

A este respecto, el obispo vizcaíno recordó unas palabras de Jesucristo: “Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.

