CATALUÑA. EL PSOE TIENE QUE NEGOCIAR CON PNV PARA PODER INTERPELAR A LA VICEPRESIDENTA EN EL CONGRESO LA SEMANA QUE VIENE

La interpelación urgente que el PSOE ha solicitado contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, podría no darse la semana que viene si los socialistas no consiguen un acuerdo con otros partidos, principalmente con el PNV.

El Reglamento del Congreso establece un reparto proporcional de interpelaciones a los miembros del Ejecutivo entre los grupos parlamentarios según el resultado electoral. Para la semana que viene, el cupo le corresponde al PNV.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia, “no es obligatorio” que el PNV agote este cupo y puede incluso que pase turno y hacerlo “otra semana”, pero que “no está decidido aún”.

Para que el PSOE defienda la interpelación a la vicepresidenta como anunció la portavoz Margarita Robles -paso previo a pedir 7 días después su reprobación-, tienen que negociar con otros partidos para hacerse con ese ‘hueco’. Según fuentes parlamentarias, los socialistas ya están en ello y han empezado con los peneuvistas, con los que también están en contacto para que presidan la comisión de diálogo impulsada por el PSOE en el Congreso como foro de diálogo político que busque soluciones a la crisis territorial en España.

En el PSOE, según fuentes de la dirección parlamentaria socialista, era consciente de esta situación cuando se anunció esta decisión y, pese a ello, registraron la iniciativa porque “lo relevante era registrarla políticamente”, y le restan importancia a la semana en la que se produzca el debate.

Si bien, en los contactos mantenidos con el PNV ven la posibilidad que los vascos no agoten este cupo al no tener un tema relevante sobre el que interpelar al Gobierno. De usar la semana que viene el cupo, el PNV tendría que esperar al próximo periodo sesiones –enero- para volver a interpelar al Gobierno.

