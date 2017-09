CATALUÑA. RIVERA VE “MUY NECESARIA” UNA FOTO CON RAJOY Y SÁNCHEZ PARA ESCENIFICAR “UNIDAD” CONTRA EL 1-O

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, valoró este jueves que una foto junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es “muy necesaria” en este momento para escenificar la “unidad” de los partidos constitucionalistas frente al desafío independentista.

Tras mantener una reunión con Rajoy en el Palacio de La Moncloa, la segunda en menos de 48 horas, dijo haber visto al jefe del Ejecutivo “convencido de que esta batalla democrática no se puede perder”. “Vamos a parar el golpe a la democracia y lo vamos a hacer desde la democracia”, prometió.

Además, subrayó que hay “motivos de sobra” para intentar la moción de censura anunciada por la presidenta de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con el único propósito de convocar elecciones. “Eso le he planteado a Rajoy y me ha dicho que lo va a plantear en su partido, que es algo a estudiar”, apostilló.

