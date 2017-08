CATALUÑA. NARBONA ACLARA QUE EL 1-O SERÍA SÓLO UN “RECUENTO” QUE LOS CATALANES “NO DEBEN LEGITIMAR” CON SU VOTO

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 915450103). La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, aseguró este jueves que confía en que el referéndum de independencia anunciado en Cataluña para el 1 de octubre no llegue a producirse, si bien pidió a los ciudadanos de esta comunidad autónoma que rechacen lo que sólo sería un “recuento” en caso de que se lleguen a poner las urnas.

En una entrevista concedida a Servimedia, Narbona aclaró así el razonamiento que ayer hizo en la Cadena Ser sobre la posibilidad de que el referéndum llegara a celebrarse en Cataluña el 1 de octubre.

La presidenta socialista explicó sobre “el eventual referéndum en Cataluña” que espera que éste no se celebre pero que, de producirse, no sería más que un “recuento”, por lo que pidió a los catalanes que no lo legitimen acudiendo a las urnas.

Confía en que no haya votación el 1 de octubre sobre la tesis de que, por un lado, se den las “iniciativas dentro de la legalidad que el Gobierno pueda impulsar” contra la misma, para lo pidió al Ejecutivo “mesura y proporcionalidad”. Por otro lado, “porque no renunciamos a que dentro de Cataluña exista un mayor rechazo por parte de la ciudadanía a que el referéndum se lleve a cabo generando una nueva frustración”.

Narbona añadió que, ante la “eventualidad de que al final de todo pudiera haber urnas en la calle”, en ese “supuesto” que dice que “no se puede excluir”, considera “muy importante insistir en que los ciudadanos no deberían legitimar con su participación la existencia de esas urnas”, ya que hasta los órganos consultivos de la Generalitat “cuestionan las condiciones democráticas en la que se va a desarrollar, si se desarrolla, esa consulta”.

Por todo ello, la exministra insistió en que de producirse el referéndum no sería una consulta legal sino “un recuento, algo sin ningún valor jurídico”. Por ello, apeló a las personas que no quieren irse de España a que tengan en cuenta que “eso no sería un referéndum, porque no tendría las garantías democráticas” sino que sería “un puro recuento” que "no conduce más que a una mayor frustración”.

