RAJOY, SOBRE CATALUÑA: "NADIE VA A LIQUIDAR LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reiteró este sábado que hará cumplir la ley en Cataluña con moderación y proporcionalidad pero también “con total firmeza y determinación” para evitar la ruptura. "Nadie va a liquidar la democracia española", aseguró.

Rajoy clausuró la Interparlamentaria del PP en la localidad valenciana de Alboraya, y en su intervención hilvanó las reflexiones sobre el terrorismo yihadista con la unidad de España y la garantía de que “no se va a producir” el referéndum previsto por los independentistas para el 1 de octubre.

Subrayó que los terroristas “nos atacaron en un rincón de España pero hemos sentido el dolor en España entera” y así lo expresaron la mayoría de los ciudadanos que se manifestaron en Barcelona a pesar de que una “minoría fanatizada pretendió impedirlo” sin hablar del terrorismo ni de las víctimas sino yendo “a lo suyo”.

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, denunció, “parece estar secuestrado por radicales decididos a vivir en la intolerancia”. “A todos esos extremistas” les dijo, “con la máxima moderación y prudencia”, que su “obligación” como presidente es gobernar “y de ninguna manera estoy dispuesto a abdicar de ella”.

Recordó, en ese sentido, que la obligación de todos los gobernantes es cumplir y hacer cumplir la ley, y por ello aseguró que desde el Gobierno “vamos a preservar la unidad de España, que a nadie le quepa la más mínima duda”, y se va a garantizar el respeto a la Constitución. “Nadie va a liquidar la democracia española”, sentenció.

Rajoy insistió en que en un Estado de Derecho la ley se cumple y es igual para todos, y lo contrario sería “un disparate”. Recordó también que los cargos públicos han jurado o prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que emanan de ella, por lo que “no es posible ser un gobierno democrático y pretender ir contra la ley fundamental de esa democracia”. “Hacerlo”, añadió, “es peor que absurdo, es una estafa a la democracia que no se va a producir”.

Garantizó por ello que desde el Gobierno “haremos cumplir la ley con toda la legitimidad y con toda la fuerza de la ley, sin levantar la voz y sin entrar en ningún enfrentamiento estéril, que es lo que pretenden los extremistas y radicales”. Se hará, insistió, “con moderación, con proporcionalidad, pero con absoluta convicción y con total firmeza y determinación”.

RECONECTAR CON LA SENSATEZ

Rajoy afirmó, además, que no se puede convocar un referéndum que priva a la mayoría de los españoles a decidir lo que es su país, porque eso es “liquidar la soberanía nacional” y los derechos de todos esos ciudadanos, y por eso es “ilegal”.

Denunció también que ese referéndum no está siquiera convocado y los independentistas pretenden en un sólo día calificar la proposición de ley, incluirla en el orden del día, aprobarla y convocar la consulta, intentando con ello “liquidar la Constitución y la democracia” en unas pocas horas. “No lo van a hacer, tengan la total y absoluta certeza”, reiteró.

“Sería bueno”, concluyó Rajoy, que quienes están al frente de ese intento y han puesto el destino de Cataluña “en manos de lo más radical” de esa sociedad desconectaran “de la insensatez, de la ilegalidad y de absurdas amenazas de imponer una autocracia” y reconectaran con los catalanes sensatos y moderados, que son la mayoría.

El presidente pidió expresamente “que se recupere la cordura, se vuelva al diálogo y se respete la democracia”. “En sus manos está lo que pueda pasar en las próximas fechas”, dijo.

