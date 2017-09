CATALUÑA. PODEMOS Y LOS NACIONALISTAS SE REUNEN MAÑANA EN ZARAGOZA PARA REDACTAR UN POSICIONAMIENTO COMÚN ANTE EL 1-O

Podemos y los nacionalistas se reunirán este domingo en Zaragoza en la asamblea que ha convocado el partido de Pablo Iglesias para defender el derecho a decidir a una semana de que el Gobierno de Carles Puigdemont intente celebrar el referéndum independentista del 1 de octubre.

Según fuentes de los partidos asistentes consultadas por Servimedia, en el acto se elaborará un manifiesto que agrupará las conclusiones a las que llegarán los asistentes a este encuentro, al que acudirán PDECat, ERC PNV y Geroa Bai, además de las formaciones afines al partido de Iglesias.

El acto dará comienzo a las 9.00 horas en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza, cuyo alcalde, Pedro Santisteve, de Podemos, actuará como anfitrión del evento impulsado por su partido.

La primera en hablar será la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que apenas estará poco más de una hora en esta asamblea, porque a las 11.30 tendrá que estar de vuelta en Barcelona para participar en la fiesta de la Mercè.

Acto seguido, hablarán los representantes de las formaciones que estarán presentes, como Equo, Compromis, En Marea, PDeCAT, PNV, Geroa Bai, ERC, Catalunya En Comú e Izquierda Unida. También el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ofrecerá un discurso como impulsor de una iniciativa que, no obstante, no ha conseguido tener relevancia más allá de las filas del partido.

NO IRÁ CARMENA

Acudirán los parlamentarios del PDECat Carles Campuzano, Ferran Bel y Josep Lluís Cleríes; los de ERC Jordi Salvador y Jordi Martí, Miquel Legarda del PNV y el parlamentario foral de Geroa Bai Rafael Eraso.

Estarán también los diputados de Compromis Marta Sorlí y Enric Bataller y el senador Carles Mulet, así como una delegación de esta formación en las Cortes Valencianas, así como la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal.

No acudirá el portavoz de Compromis en el Congreso, Joan Baldoví. Tampoco estará Mónica Oltra, según confirmaron fuentes cercanas a la vicepresidenta del gobierno valenciano, ni el alcalde de Valencia, Joan Ribó.

Tampoco estará presente la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y en representación del consistorio acudirá la portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y el de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui.

De Izquierda Unida acudirá su coordinador federal, Alberto Garzón.

UNA ACTO REBAJADO EN EXPECTATIVAS

Si bien Podemos lanzó esta convocatoria con vocación de reunir a partidos como el PSOE, aunque no invitó a PP y Ciudadanos, la negativa de los socialistas expresada a las pocas horas de conocerse esta iniciativa desinfló las expectativas.

Los socialistas consideran que la mejor plataforma para tratar de buscar soluciones a la deriva secesionista es la comisión del Congreso que estudiará la reforma del modelo territorial, impulsada por el PSOE, y a la que la Mesa de la Cámara Baja dio luz verde este jueves.

Con todo, el cariz de la asamblea de Zaragoza también se ha rebajado al tratarse de un evento impulsado por la formación morada al que van a asistir más miembros de su propio partido y confluencias que de otras fuerzas políticas.

En este sentido, la propuesta fue trasladada directamente a Puigdemont, que se esperaba fuera uno de los principales invitados a un acto que busca fortalecer el derecho a decidir. Iglesias quería reunir en la misma mesa “al conjunto de fuerzas políticas comprometidas con la democracia y con la defensa de los derechos civiles, que cuenten con representación en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Europeo o en las diferentes cámaras territoriales de las comunidades autónomas”, así como a los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes.

El acto culminará con la lectura del manifiesto que aglutinará las conclusiones que se deriven de la reunión, cuyo objetivo es “reivindicar el diálogo, la convivencia y la libertad de expresión”. Este manifiesto, que se leerá al término de este encuentro, podría remitirse al conjunto de fuerzas políticas.

