CATALUÑA. ICETA ADVIERTE DE QUE “LA MOVILIZACIÓN DEL DOMINGO NO ES CONTRA PP Y PUEDE SERVIR PARA JUSTIFICAR LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA”

- Ve un “disparate monumental” que haya declaración unilateral. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, reconoció este viernes que está “preocupado” por la situación en Cataluña, pero advirtió a la población de que “la movilización del domingo no es contra PP”, sino que puede servir para “justificar una declaración de independencia”.

De esta manera, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, hacía un llamamiento a la no movilización este 1 de octubre, en la cita convocada por los independentistas, al tiempo que aseguró que “desde luego, con los socialistas que no cuenten”.

Iceta no se atrevió a pronosticar qué pasara el 1-O ni después, pero se mostró convencido de que lo que no habrá será un “referéndum legal, eficaz, con garantías, vinculante", como quería la Generalitat, pero sí "una gran movilización del independentismo”.

Ante la posibilidad de que después del 1-O haya una declaración unilateral de independencia, Iceta se limitó a apuntar que no lo sabe, pero que “el riesgo existe”.

En esa línea, criticó la posición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque “se ha prestado a acompañar la maniobra independentista”, y le advirtió de que “vaya con mucho cuidado, porque si participa en una movilización pensando que va contra el PP” y luego se usa como “pretexto” para la independencia, “ella misma será responsable de una operación política que sería el mayor disparate” político en Cataluña.

Para el líder de los socialistas catalanes, hay que convocar elecciones en Cataluña “cuanto antes”, porque el programa del Gobierno catalán y de la mayoría independentista “se agota el domingo”. “El nuevo capítulo en blanco” de la historia de Cataluña será “a partir de unas nuevas elecciones”, apuntó.

