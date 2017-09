CATALUÑA. DOLORS MONTSERRAT DICE QUE EL 2-0 PUIGDEMONT TENDRÁ QUE RENDIR CUENTAS ANTE LA JUSTICIA Y CONVOCAR ELECCIONES

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, la única catalana en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, manifestó este viernes que el 2 de octubre, el día después del referéndum ilegal, al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "sólo le queda dimitir, asumir sus responsabilidades ante los tribunales y convocar elecciones".

Montserrat realizó estas declaraciones en una entrevista en RNE en la que de nuevo reiteró que "el referéndum ilegal del 1 de octubre no se va a celebrar" y descalificó "al independentismo radical que no quiere un referéndum, sino solo la independencia".

"Le dijimos a Puigdemont que viniera al Congreso a expresarse y él dijo que si había debate y votaciones no venía. ¡Que no me digan que quieren votar, lo que quieren es irse por la puerta de atrás! Ni Puigdemont, ni Forcadell, ni Junqueras son interlocutores válidos".

Asimismo, calificó de "denigrante" que el Gobierno catalán quiera utilizar los centros de salud y los ambulatorios como colegios electorales.

"La decisión de utilizar los ambulatorios es denigrante y también es denigrante querer utilizar a los profesionales de estos centros sanitarios, que están para atender a las personas que necesitan atención sanitaria, para presevar la salud. Quieren utilizar la salud para romper con España, es denigrante. Pero cada paso que den, el Gobierno actuará y el Estado de Derecho, también"

Sobre la hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría suspender el autogobierno, Montserrat dijo que este artículo está demonizado pero "es un artículo más de la Constitución, una defensa del autogobierno que Forcadell, Puigdemont y Jonqueras no hacen.

Son ellos los que han liquidado el Parlament; el mayor atropello de la democracia se dio el pasado 6 y 7 de septiembre con las leyes que aprobaron" en un parlamento medio vacío.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso