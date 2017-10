CATALUÑA. MONTSERRAT PIDE "NO DEMONIZAR" EL 155 PORQUE ES LO QUE "RESTAURARÁ" EL AUTOGOBIERNO

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, pidió este jueves "no demonizar" el artículo 155 de la Carta Magna, pues "es una parte más de la Constitución" y está pensado "para restaurar el autogobierno y la autonomía".



En rueda de prensa tras una reunión con consejeros de Asuntos Sociales al que no asistió la representante catalana, Montserrat señaló que "quienes han acabado con el autogobierno son Puigdemont, Junqueras y Forcadell, y no el 155".

Lo que este artículo hará "es devolver la autonomía" a Cataluña, agregó la ministra, en referencia a las reticencias planteadas por el PSOE sobrfe el desarrollo del mismo.

A su juicio, "la negativa de Puigdemont a responder al requerimiento de Rajoy está provocando un daño terrible en Cataluña, al ahondar más en la división de la sociedad y contribuir al empobrecimiento económico".

Aseguró que ya son 940 las empresas que han cambiado su sede social, y declaró que el Gobierno "está muy preocupado" por sus trabajadores.

"En Cataluña estamos muy tristes", y transmitió un mensaje de tranquilidad por parte del Gobierno, que "no dejará solo a ningún catalán".

Preguntada por el vídeo Help Cataluña de Omnium Cultural, señaló que "el mensaje independentista está basado en la mentira y en la tergiversación".

"Es a quienes pensamos distinto a los que nos agreden", concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso