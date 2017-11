CATALUÑA. MONTILLA DICE QUE LA PRISIÓN “NO AYUDA A REBAJAR LA TENSIÓN EN UN CLIMA YA ENRARECIDO”

El expresidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla afirmó este viernes que la decisión de enviar a prisión preventiva a varios miembros del Govern cesado “no ayuda a rebajar la tensión en un clima ya enrarecido”.

En declaraciones en Antena 3 recogidas por Servimedia, el expresident socialista señaló que el Derecho Penal es “excepcional” y que la prisión provisional es “el último recurso del último recurso”, así como que se debe tener “más presente el criterio de la proporcionalidad”.

Por ello, lamentó la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión preventiva a los miembros del Govern catalán que declararon este jueves, si bien acto seguido puntualizó que eso no quiere decir que los citados “no fueran conscientes” de a lo que se enfrentaban.

No obstante, el senador socialista por designación del Parlamento catalán, que se ausentó el pasado viernes de la votación para autorizar al Gobierno a aplicar en Cataluña las medidas contempladas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, indicó que ante la situación en la que “nos encontramos, hacen falta medidas” que ayuden "a la distensión y a la convivencia”.

En este sentido, indicó que “no es bueno ir a las elecciones en un clima como este”, pero consideró que las elecciones del próximo 21 de diciembre “no son un plebiscito” porque no se presenta el presidente Mariano Rajoy, sino organizaciones plurales.

En esta cita electoral, dijo, habrá formaciones con proyectos “anclados en el inmovilismo”, otros anclados en un “proyecto que nos ha llevado hasta la intervención de las instituciones catalanas, y otros que lo que intentarán es unir, no separar, y desde la distancia con los que no quieren cambiar nada y los que nos quieren llevar al precipicio”.

Por último, Montilla afirmó que “todos hemos cometido errores”, pero que “lo importante es mirar al futuro y tratar de buscar puentes, de facilitar el diálogo, no de lanzar más gasolina al fuego. Esto es lo que se le ha de pedir al presidente del Gobierno y también al independentismo”.

Respecto a la decisión de Jordi Ballart de dejar la Alcaldía de Terrassa y el PSC, Montilla afirmó que “humanamente” hay cosas que se han de entender, tras recordar que lo que está pasando en Cataluña es “terrible” desde el punto de vista de la “fractura de la sociedad” y la presión que sobre todo han percibido los que no “comulgamos ni con el inmovilismo ni con el independentismo que nos ha llevado hasta las rocas; esta parte es la que más presión ha percibido”.

