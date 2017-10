CATALUÑA. MONEDERO CRITICA QUE EL LÍDER DE PODEM SIMPATICE CON LOS INDEPENDENTISTAS Y SE HAYA SITUADO “FUERA DEL CÓDIGO ÉTICO Y POLÍTICO”

Google Plus

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero lamentó este lunes que Podem, la filial catalana del partido, se haya situado “fuera del código ético y político” de Podemos y que su líder, Albano Dante Fachin, simpatice con el ala independentista.

Monedero se expresó de esta manera a su llegada a la reunión del ‘Gobierno en la sombra’ de Podemos, que tiene lugar hoy en Madrid para analizar el conflicto catalán tras la aprobación de la declaración de independencia en el Parlament y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno.

Esta situación ha llevado a que existan fricciones en el seno de Podemos, hasta el punto de que la corriente Anticapitalista emitió ayer un comunicado en el que saluda la “nueva república catalana”; unas palabras de las que se desmarcaban minutos después la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’.

“Han dicho una cosa y luego la contraria. Son marineros desrumbados en este vendaval y que no saben a qué puerto van. Unas declaraciones que después son desdichas por los referentes principales lo que hacen es situarles en un sitio complicado también para su propia autoestima”, consideró Monedero en declaraciones a los medios de comunicaron.

En este sentido, dijo que la marca catalana de Podemos “se ha situado fuera del código ético y político” del partido y su secretario general parece ir “de la mano” de partidos independentistas. Se refería a las palabras de Fachin, que este fin de semana, nada más conocerse la convocatoria electoral para el 21 de diciembre, abrió la puerta a no concurrir a los comicios.

Esto ha tenido una respuesta por parte de la dirección nacional de Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, escribió anoche a los suyos para informarles de que iba a celebrar una consulta entre las bases para decidir si su marca catalana concurría con Catalunya En Comú, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Explicó que ante la deriva secesionista hace falta “mucha inteligencia” y ensalzó que Podemos vaya “en la dirección correcta”. “El PP está regresando a posiciones del pasado, donde el aventurerismo de los independentistas no tiene tampoco nombre. Hasta ahora Podemos ha puesto mucha inteligencia. Cosas que hace unos meses parecían imposibles, como reformar la Constitución, ya lo están hablando hasta el PP y el PSOE”, indicó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso